Serra San Bruno, violenta rissa tra cinque donne in strada

1 minuto per la lettura

Cinque donne in arresto a Serra San Bruno dopo una violenta rissa scatenata in una via pubblica per questioni legate a cattivi rapporti di vicinato

Arrestate cinque donne a Serra San Bruno, nel vibonese, perché coinvolte in una rissa in una via di pubblico passaggio, in una zona centrale della cittadina, sotto gli occhi dei passanti. L’accusa è di rissa aggravata.

CINQUE DONNE COINVOLTE IN UNA RISSA, ARRESTATE DALLA PS

Il fatto si è verificato nella giornata di venerdì 12 settembre, quando, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Vibo Valentia, personale del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, ha arrestato, per reato di cui all’art. 588 c.p cinque donne.

La violenta rissa è nata e si è sviluppata sotto gli occhi dei poliziotti impegnati in una serie di controlli di prevenzione. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, scesi dall’auto di pattuglia, hanno cercato di sedare gli animi e dividere le donne che si accapigliavano.

PERSONE GIÀ COINVOLTE IN SIMILI EPISODI

Gli accertamenti svolti dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato hanno consentito di identificare e ricostruire la dinamica dei fatti, nelle singole condotte, delle persone che hanno preso parte alla rissa. Si tratta di donne già note alle forze dell’ordine per pregressi dissidi nati per cattivi rapporti di vicinato. La lite, nata come un diverbio, in breve tempo è degenerata in una vera e propria colluttazione, culminata in spintoni, calci e pugni.

A seguito dei colpi subiti nel corso delle reciproche violenze, due delle donne coinvolte hanno subito lesioni personali per le quali è intervenuto il personale sanitario.

Le donne tratte in arresto, si trovano agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica.