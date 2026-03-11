Incidente stradale tra e Pizzo e Vibo: un ferito grave

2 minuti per la lettura

A determinare l’incidente sulla strada che collega Pizzo a Vibo Marina una manovra improvvisa per evitare un ostacolo.

PIZZO – Un violento impatto ha paralizzato la viabilità nel primo pomeriggio di ieri 10 marzo lungo l’arteria di competenza provinciale che collega l’area costiera tra Pizzo e Vibo Marina.

Il teatro dell’incidente è stato il segmento centrale della carreggiata situata tra l’incrocio che conduce allo scalo ferroviario e il complesso delle case popolari. Secondo una prima ricostruzione della complessa dinamica, a innescare il sinistro sarebbe stata una manovra improvvisa per evitare un ostacolo costituito dalle canne sporgenti in altezza lungo il margine stradale.

Un autocarro telonato, adibito alla consegna di generi alimentari per le attività commerciali della zona, procedeva in direzione del centro abitato.

A SEGUITO DELL’INCIDENTE A PIZZO: FERITO GRAVEMENTE UN UOMO ORIGINARIO DEL COSENTINO

Durante la marcia, il guidatore avrebbe effettuato un repentino spostamento verso il centro della corsia. Il disperato tentativo era volto a impedire che la copertura superiore del furgone venisse squarciata dai rami e dalla fitta vegetazione incolta ai lati della carreggiata. Questa imprevista deviazione ha provocato uno scontro quasi frontale con una vettura che sopraggiungeva in quel frangente, danneggiando pesantemente la fiancata sinistra di entrambi i veicoli in corrispondenza dell’abitacolo. Ad avere la peggio è stato l’uomo al volante dell’automobile, le cui condizioni sono apparse subito critiche. I due conducenti, identificati con le iniziali M.D. per il mezzo pesante e M.G. per l’utilitaria, sono risultati entrambi originari del comune di Amantea. Il ferito è stato affidato alle cure dell’équipe medica e trasferito d’urgenza all’ospedale di Catanzaro tramite l’elisoccorso, atterrato in uno spiazzo situato nei pressi dell’impianto di sollevamento, poco oltre Pietre Bianche, in un’area dismessa utilizzata per l’occasione dal pilota dell’elicottero per gestire l’emergenza. Attualmente l’uomo si trova sotto stretta osservazione clinica con prognosi riservata.

SUL LUOGO DELL’INCIDENTE PRONTAMENTE INTERVENUTI LA POLIZIA LOCALE E I CARABINIERI

La gravità della situazione ha richiesto un ampio dispositivo di sicurezza per agevolare i soccorsi ed eseguire i necessari rilievi. Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la polizia locale, con la presenza sul posto del comandante Giulio Dastoli per coordinare le operazioni. Si sono aggiunte in ausilio le pattuglie dei Carabinieri provenienti dai presidi di Filadelfia e dalla vicina stazione di Vibo Marina. L’intera porzione di strada interessata dai rottami è rimasta totalmente inibita alla circolazione per oltre due ore, approssimativamente tra le 13.20 e le 15.30, costringendo a deviare il flusso veicolare su percorsi alternativi. Entrambi i mezzi incidentati posti sotto sequestro dalle autorità competenti. Ciò per consentire i successivi accertamenti, mentre non si è reso indispensabile il supporto dei vigili del fuoco.