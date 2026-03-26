Migrante morto a Nicotera, salma ancora senza sepoltura

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Resta ancora senza sepoltura il giovane migrante morto lo scorso 9 marzo in un incidente stradale nei pressi di Nicotera.

NICOTERA- Resta ancora senza sepoltura il giovane migrante morto lo scorso 9 marzo in un incidente stradale nei pressi di Nicotera. A distanza di giorni, la salma si troverebbe ancora all’obitorio dell’ospedale di Vibo Valentia, dove era stata trasferita dopo il decesso e sottoposta ad autopsia su disposizione della Procura.

A sollevare il caso è Enzo Comerci, vice coordinatore provinciale del movimento “Indipendenza”, che ha indirizzato una segnalazione anche al Prefetto, denunciando una situazione di stallo e chiedendo un intervento urgente. «Passano i giorni e nessuno si occupa di garantire una degna sepoltura», afferma, puntando il dito contro l’amministrazione comunale per la mancata attivazione delle procedure.

IL GIOVANE MIGRANTE MORTO ERA OSPITE DELLA STRUTTURA “MIRAGOLFO” DI NICOTERA

Il giovane era ospite della struttura “Miragolfo” di Nicotera, dove viveva insieme ad altri migranti. Proprio la sua condizione, priva di riferimenti familiari sul territorio, renderebbe più complessa la gestione delle pratiche successive al decesso.

Comerci invita le istituzioni a individuare rapidamente una soluzione, anche attraverso il coinvolgimento di comuni limitrofi, sottolineando come «non si possa lasciare nessuno senza sepoltura». La vicenda resta ora al centro dell’attenzione, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte degli enti competenti.