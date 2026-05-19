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Nave Italia approda a Vibo Marina, il più grande brigantino a vela al mondo porta progetti di inclusione e terapia sociale nel Sud Italia

VIBO VALENTIA – Il brigantino della Marina Militare, Nave Italia (A 5314), è giunto oggi, 19 maggio, nel porto di Vibo Marina. Ad accoglierlo con grande entusiasmo e molta curiosità un folto pubblico di ufficiali in divisa, ma anche di comuni cittadini vibonesi. Il brigantino-goletta ”Nave Italia” è l’imbarcazione a vela più grande del mondo attualmente in servizio. Il mezzo navale è iscritto nei ruoli del naviglio militare italiano ed è gestita in compartecipazione tramite la Fondazione Tender to Nave Italia Ets, una Onlus costituita nel 2007 insieme allo Yacht Club Italiano.

IL BRIGANTINO NAVE ITALIA NEL PORTO DI VIBO VALENTIA



Nave Italia non funge da imbarcazione da combattimento o da classica nave scuola accademica, bensì da piattaforma itinerante di solidarietà, inclusione sociale, terapia per persone con disabilità fisiche, psichiche o disagi sociali. I progetti realizzati a bordo sfruttano la “terapia dell’avventura” e la vita di mare per aiutare i giovani e le persone fragili ad acquisire fiducia in se stessi, spirito di squadra e abbattere le barriere del pregiudizio.

TRA PROGETTI DI SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE SOCIALE



L’imbarcazione è gestita interamente da personale della Marina Militare, può alloggiare oltre 24 ospiti per ogni rotta. Oggi, dunque, sosterà l’intera giornata per poi riprendere il largo e continuare il suo itinerario verso altri porti del sud Italia.