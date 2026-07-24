Incidente stradale a Vibo Marina, anziana disabile sbalzata nel burrone

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Un’anziana disabile è finita in un burrone a seguito di un incidente stradale a Vibo Marina, complicate le operazioni di recupero

VIBO VALENTIA – Nella mattinata odierna (24 luglio 2026), all’altezza di località Sant’Andrea, sulla strada che collega Vibo Marina a Pizzo Calabro, un’anziana disabile, di circa 70 anni, è rimasta coinvolta in un grave incidente. Seppur ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, la donna risulta attualmente in fase di riscatto da parte delle squadre di soccorritori in quanto risulta essere stata sbalzata nella scarpata adiacente la carreggiata.

Viste le difficoltà del recupero della persona i vigili del fuoco stanno valutando l’intervento di un elicottero con operatore specializzato nel recupero con cavo. Le operazioni di soccorso sono ancora in fase di svolgimento. Da rimarcare il fatto che le ambulanze che sono intervenute in tempi non brevi a causa della mancanza di ambulanze nella frazione di Vibo Marina.

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