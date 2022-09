Omicidio nel Vibonese, trentenne ucciso in un agguato nelle Preserre

3 minuti per la lettura

DINAMI (VIBO VALENTIA) – Freddato a colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo del proprio trattore. Sono i carabinieri della Stazione di Dinami e della Compagnia di Serra San Bruno, sotto il coordinamento del Reparto operativo guidato dal colonnello Corda e della Procura a capo del dott. Camillo Falvo, a svolgere le indagini sull’omicidio di un giovane del luogo: Alessandro Morfei, 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di droga.

Il delitto è stato compiuto ieri sera, intorno alle 21,30, lungo una strada che porta al paese delle Serre vibonesi quando è stato attinto dai pallettoni di un fucile imbracciato da una persona esplosi da distanza ravvicinata. Un agguato reso possibile da due fattori preminenti: la carenza di visibilità (vi erano infatti solo i fari del mezzo agricolo ad illuminare la strada) e la zona isolata che ha consentito al killer di nascondersi e sparare appena l’obiettivo fosse arrivato a distanza di tiro. Sicario che conosceva bene le abitudini di Morfei e che verosimilmente ne aveva seguito gli spostamenti anche il giorno del delitto.

La vittima, tuttavia, non è morta sul colpo: qualcuno ha dato l’allarme e ha consentito il suo trasporto all’ospedale di Vibo dove i medici del pronto soccorso gli hanno state riscontrate ferite sia all’addome e torace che alla schiena tali però da far aggravare il quadro clinico fino a decretare il decesso del 30enne nonostante l’immediato trasferimento in sala operatoria e i disperati tentavi di rianimazione durati circa un’ora.

Fatali un collasso cardio-circolatorio e un’emorragia interna. Ad ogni modo spetterà all’autopsia stabilire l’esatta causa e dare maggiori dettagli sull’esatta dinamica dell’omicidio, ma nel frattempo i sanitari hanno riscontrato la presenza di almeno cinque fori.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Arma che hanno sequestrato il mezzo e effettuato i primi rilievi sula dinamica; allo stesso tempo si è iniziato a sentire i congiunti della vittima alla ricerca di una pista investigativa che possa portare ad individuare il responsabile (o i responsabili).

Alessandro Morfei era, come detto, soggetto già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga ed era il figlio di fratello di Pietro Morfei, ucciso davanti ad un bar il 17 luglio 1998, e ritenuto il boss dell’omonimo clan di Monsoreto di Dinami; nel settembre del 2008 fu commesso a San Pietro di Caridà un agguato contro i fratelli De Masi (Placido che poi morì e Rosario) che si ritenne subito essere una risposta all’omicidio di Pietro Morfei per il quale venne arrestato Alessandro Ferrentino di Laureana di Borrello, indicato come “capo indiscusso dell’omonima cosca di ‘ndrangheta Ferrentino-Chindamo. Il 30enne ucciso ieri sera era anche nipote di Alessandro Morfei accusato di aver preso parte attiva sia alla fase deliberativa che esecutiva dell’omicidio di Giuseppe Russo, maturato in un contesto mafioso ed in qualità anche di partecipe alle attività di sepoltura della vittima”; Russo, originario di Acquaro, aveva 22 anni quando venne ammazzato il 15 gennaio 1994 quale punizione per aver intrattenuto una relazione con la nipote del boss Gallace di Arena. Il suo cadavere fu gettato in una fossa e dato alle fiamme. Ad incastrare Morfei del delitto anche le rivelazioni del pentito Gaetano Albanese (che indicò il luogo del rinvenimento del corpo) il quale però lo aveva successivamente scagionato, nonostante le sentenze di colpevolezza fossero divenute ormai definitive.

Il fascicolo dell’inchiesta, per il momento, resta di competenza della Procura ordinaria, ma visti i collegamenti familiari della giovane vittima non si può escludere che non vengano ufficialmente interessate quanto meno per conoscenza le Dda di Reggio Calabria e Catanzaro.