1 minuto per la lettura

Giallo a Roma, muore 52enne di Vibo accoltellato per strada

VIBO VALENTIA – Un uomo di 52 anni, originario di Vibo Valentia, è stato accoltellato ieri sera per strada a Roma ed è morto poco dopo in ospedale.

Fatali le ferite al collo riportate dall’uomo dopo l’aggressione in zona Borghesiana. La vittima, che viveva da anni nella capitale, si chiamava Nazzareno Paolo Teti. Sull’accaduto indaga la Polizia.

Secondo una prima ricostruzione il 52enne era intento a far ripartire l’auto in panne con i cavetti per la ricarica della batteria. Poi l’uomo è stato aggredito dal killer che si sarebbe allontanato dal luogo dell’omicidio a piedi.

Poco prima delle 21 è arrivata alla polizia la segnalazione di un uomo a terra in una pozza di sangue. Inutile il trasporto al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata. Ignoto al momento il movente del delitto.