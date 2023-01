Incidente sul lavoro nel Vibonese, macchinario trancia il braccio di una donna

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Un grave incidente si è verificato nella mattinata odierna, intorno alle 11, in un frantoio a Caroni, frazione del Comune di Limbadi. Gravemente ferita una donna, rimasta intrappolata nei macchinari che le hanno provocato l’amputazione del braccio destro.

Immediati i soccorsi allertati dai colleghi della vittima che hanno chiamato la centrale operativa del Suem 118 che, coordinata dagli infermieri Alessandria e Ruffa, che ha tempestivamente attivato la postazione di Tropea.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è quindi giunto l’elisoccorso di Lamezia con a bordo dott. Fiorentini. Le operazioni, non certo semplici anche per via delle modalità con le quali si sono svolte, hanno consentito ai sanitari da un lato di prendere in carico la donna e allo stesso tempo di conservare adeguatamente l’arto secondo i protocolli stabiliti.

La paziente è stata trasferita in condizioni critiche al Gom di Reggio Calabria dove verrà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per cercare di salvare il braccio. La prognosi è, dunque, strettamente riservata.