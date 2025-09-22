Paura a Vibo, bambino investito all’uscita di scuola

1 minuto per la lettura

Attimi di paura a Vibo Valentia dove un bambino è stato investito all’uscita da scuola, ricoverato in ospedale ha riportato una frattura scomposta

VIBO VALENTIA – Paura oggi in tarda mattinata nel centro storico di Vibo Valentia, dove un bambino di appena 9 anni (nato nel 2016), identificato con le iniziali A. F., è stato investito da un’auto di passaggio all’uscita della scuola elementare.

L’incidente è avvenuto in via Enrico Gagliardi, nei pressi della sede centrale delle Poste, una strada particolarmente trafficata nelle ore di uscita scolastica. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava percorrendo il marciapiede quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato urtato da un veicolo in transito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Postazione Emergenza Territoriale (Pet) di Pizzo. A bordo l’infermiera Ilenia Adone e l’autista Massimo Petrilli. L’equipe h prestato le prime cure e provveduto al rapido trasferimento del bambino in ospedale. I medici hanno riscontrato una frattura scomposta ed esposta dell’arto inferiore, rendendo necessario un intervento chirurgico urgente.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. Intanto, la comunità scolastica e i residenti della zona esprimono vicinanza alla famiglia del piccolo, che resta ricoverato ma cosciente.