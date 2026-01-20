Tragedia a Vibo, bimba morta soffocata da un wurstel

1 minuto per la lettura

Terribile tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di soli due anni è morta soffocata da un wurstel malgrado il disperato tentativo di rianimarla in ospedale

VIBO VALENTIA – Tragedia a Vibo dove una bimba di due anni, C.A., è arrivata priva di vita dopo essersi, a quanto pare, soffocata con un wurstel. L’episodio è successo nella tarda mattinata odierna. La piccola avrebbe ingerito l’alimento ma sarebbe finita col soffocarsi. Non riuscendo a superare la crisi respiratoria, i genitori l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo dove la bimba, purtroppo, è arrivata senza vita. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un’ora ma purtroppo senza successo.

Sull’accaduto è attesa nelle prossime ore l’apertura di una indagine.