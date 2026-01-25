Femminicidio suicidio a Mileto, la tragedia si è consumata in salotto

4 minuti per la lettura

Almeno 5 colpi di pistola prima alla schiena poi alla testa e infine un colpo contro se stesso tutto nel salotto di casa, ricostruita la dinamica del femminicidio-suicidio di Mileto

MILETO (VIBO VALENTIA) – Lei ritrovata accanto ad uno scatolone, lui poco distante, riversi entrambi sul pavimento, privi di vita, in un lago di sangue. Il silenzio dopo l’inferno di fuoco che ha scosso non solo la città normanna ma un’intera provincia. Sono alcuni dei particolari del terribile omicidio-suicidio consumatosi venerdì pomeriggio nell’abitazione di Pasquale Calzone, sita in via Giuseppe Di Vittorio. L’uomo, ragioniere 63enne con la passione per le armi (ne deteneva legalmente più d’una) tanto da recarsi spesso al poligono di tiro ha prima ucciso la moglie dalla quale si era separato da circa un anno, la 55enne Maria Assunta Currà, per poi puntare la pistola alla tempia e premere il grilletto.

La dinamica del tragico episodio è al vaglio della sezione scientifica dell’Arma dei carabinieri su mandato del pm Alessandra Trabucco e del procuratore capo Camillo Falvo, ma da quanto è stato possibile apprendere l’omicidio-suicidio è avvenuto nel salone. Per la precisione l’uomo avrebbe aperto il fuoco nel momento in cui la donna era inginocchiata per prendere uno scatolone all’interno del quale c’erano degli effetti personali che si era recata a recuperare nella vecchia casa coniugale che aveva lasciato circa un anno fa per recarsi prima dal figlio, a Torino, e successivamente dalla sorella, in Toscana. La decisione di rientrare a Mileto l’aveva maturata non molto tempo addietro.

FEMMINICIDIO SUICIDIO A MILETO, LA TRAGEDIA CONSUMATA NEL SALOTTO

In questi giorni pare si fosse recata altre volte presso l’abitazione dell’ex marito ma nulla faceva mai pensare cosa sarebbe accaduto. Evidentemente le vecchie ruggini tra i due sono riemerse sfociando prima in una discussione (alcuni vicini avrebbero infatti riferito di aver sentito la donna urlare) e poco dopo nella tragedia.

Gli investigatori della compagnia di Vibo e della Stazione di Mileto stanno cercando di mettere insieme i pezzi degli ultimi attimi di vita della coppia e non è da escludere che proprio al culmine del diverbio l’uomo sia andato a prendere una delle sue pistole, si sia avvicinato all’ex coniuge, intenta a sistemare uno scatolone sul pavimento, ed esplodere almeno 5 cinque colpi mentre le dava le spalle. La maggior parte ha raggiunto la 55enne alla schiena, uno invece alla testa.

Resta da capire se l’uomo abbia rivolto immediatamente l’arma contro di sé, premendo il grilletto, in un gesto istintivo, oppure abbia realizzato l’accaduto e si sia fermato qualche istante a riflettere, decidendo quindi di uccidersi consapevole di non poter più tornare indietro. Una leggera pressione del dito sul grilletto ed ha posto fine anche alla sua esistenza.

LEGGI ANCHE: Femminicidio-suicidio Mileto, lutto cittadino per una tragedia che ha sconvolto la comunità

LA SCOPERTA DEL CORPO DA PARTE DEL FRATELLO

Sono passate alcune ore prima del rinvenimento dei corpi, intorno alle 17 da parte del fratello di Calzone che aveva cercato, invano, di mettersi in contatto col congiunto. Il telefono squillava a vuoto e questo l’ha indotto a recarsi presso l’abitazione di via Giuseppe di Vittorio, trovandosi di fronte l’agghiacciante scena. Marito e moglie erano ormai privi di vita da diverso tempo.

Quindi, l’allarme, l’arrivo dei carabinieri. Tutto il resto è noto.

La dinamica del terribile episodio sembra ormai chiara, restano da capire alcune sfumature e queste potrà offrirle l’esame necroscopico che verrà effettuato sui due cadaveri dal medico legale Katiuscia Bisogni su incarico della Procura ordinaria. Esame che dovrebbe svolgersi tra oggi e lunedì. Dopo di che i corpi verranno riconsegnati ai rispettivi familiari per poter procedere alle esequie. Al riguardo, il sindaco di Mileto Fortunato Salvatore Giordano, toccato come tutta la comunità dall’omicidio-suicidio, ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali.