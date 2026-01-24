Femminicidio-suicidio Mileto, lutto cittadino per una tragedia che ha sconvolto la comunità

3 minuti per la lettura

Femminicidio-suicidio a Mileto, il sindaco Giordano ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali e invita alla riflessione la comunità che resta attonita

MILETO (VIBO VALENTIA) – Il giorno dopo la tragedia che l’ha investita e travolta con la morte per omicidio suicidio di Assunta Currà (55 anni) e Pasquale Calzone (63 anni), Mileto si risveglia ancora incredula e sconvolta. Sarà compito degli inquirenti ora indagare sulle cause delle due morti. Indagare su cosa sia scattato ad un certo punto in un rapporto durato decenni per innescare una rottura, un allontanamento e infine arrivare un drammatico epilogo. Resta una comunità sbigottita e un dolore immenso che ha colpito tutti.

La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria ma rispetto alle prime indiscrezioni quello che si sa è che da alcuni giorni Assunta Currà si recava nella vecchia abitazione di famiglia per recuperare degli oggetti personali in relazione alla decisione di trasferirsi altrove, a Vibo Valentia dopo aver vissuto per alcuni mesi presso la sorella in Toscana. La separazione dal marito Pasquale Calzone era ormai una decisione definitiva. Secondo i racconti di alcuni vicini anche ieri 23 gennaio 2026 la donna aveva deciso di recarsi nella vecchia abitazione. Rispetto ai giorni precedenti, però, qualcosa non è andato come dovuto.

Ad un certo punto deve essere nata una discussione tra Assunta e Pasquale. Forse un tentativo di riaprire vecchi problemi in sospeso, forse antichi rancori sepolti in un matrimonio ormai finito, non lo sapremo mai. Qualcosa però ha accesso quella discussione che evidentemente è degenerata senza controllo. Ad un certo punto Pasquale Calzone ha preso la pistola, legittimamente detenuta, e ha sparato alla moglie. Poi l’estremo gesto disperato: ha rivolto la pistola contro se stesso facendo fuoco. Complessivamente 5 o 6 spari, che un testimone avrebbe anche sentito intervallati da un urlo con voce femminile. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio, probabilmente intorno alle 14.30.

A trovare i corpi il fratello dell’uomo, stimato ex dirigente scolastico e commercialista con cui il Pasquale Calzone lavorava come ragioniere. L’uomo ha provato ripetutamente a contattare il congiunto al telefono senza ricevere risposta. Avendo una copia delle chiavi intorno alle 17 è andato a controllare nell’abitazione della coppia che si trova a pochi passi dalla sua. Aprendo la porta la terribile scoperta. I loro corpi erano a terra ormai privi di vita. Poi l’intervento dei carabinieri e l’avvio delle indagini tra la disperazione e l’incredulità della comunità cittadina. Anche il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, e il sindaco della città, Salvatore Fortunato Giordano, si sono recati nell’immediato sul posto a portare conforto ai familiari per una tragedia inaspettata e incomprensibile.

Un gesto estremo che non è maturato in un contesto borderline o degradato ma in una famiglia conosciuta e stimata da tutti in città ed anche fuori città. Attiva nel sociale e parte integrante del tessuto culturale cittadino. Un campanello di allarme che deve portare tutta la comunità ad una riflessione importante sulla capacità di accettare in primo luogo le scelte dell’altro. Accettare la fine di un rapporto, superare i rancori e ricominciare una vita lasciando il passato nel passato. Ma anche sulla capacità di cogliere segnali di allarme prestare supporto prima che sia troppo tardi.

Alla stampa giunta sul posto stamani, 24 gennaio 2026, il sindaco Giordano, ha ribadito come questo femminicidio-suicidio sia un fatto che “nessuno si aspettava” auspicando che l’intera comunità di Mileto si stringa “intorno al figlio e ai familiari nel giorno del funerale” e annunciando “la proclamazione del lutto cittadino” per il giorno delle esequie.