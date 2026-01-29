Vibo, festa abusiva finisce in rissa: denunciato 24enne, aveva il Daspo Willy

2 minuti per la lettura

A Vibo Valentia una festa abusiva finisce in rissa, denunciato un 24enne che ha violato il Daspo Willy. Denunciato e sottoposto a obbligo di firma.

VIBO VALENTIA – Nonostante il divieto di frequentare i luoghi della movida, è tornato a far parlare di sé per un episodio di violenza. Un giovane di 24 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato il Daspo Willy, mentre il titolare di un locale è finito nei guai per una festa non autorizzata. È questo il bilancio delle indagini seguite ai disordini scoppiati durante i festeggiamenti dell’Epifania lo scorso 6 gennaio. L’intervento degli agenti era scattato nella notte del 6 gennaio a causa di una rissa divampata tra un gruppo di giovani.

Durante le fasi di identificazione dei partecipanti, i poliziotti hanno scoperto che uno degli aggressori era già gravato da una misura di prevenzione severa. Il 24enne, a causa di una precedente rissa avvenuta sempre nei contesti del divertimento notturno, era stato colpito dal Daspo Willy: un provvedimento che gli vietava, per due anni, di accedere o stazionare nei pressi dei locali di diverse vie del Comune di Vibo Valentia.

MISURE PIÙ ASPRE: RECLUSIONE E FIRMA

La violazione non è passata inosservata. Il giovane è stato denunciato per l’inosservanza della misura, reato che prevede la reclusione fino a tre anni e una multa che può toccare i 24.000 euro. Ma le conseguenze non finiscono qui. Il Questore di Vibo Valentia ha deciso di inasprire ulteriormente il provvedimento. Adesso il giovane, oltre al divieto di accesso ai locali, ha l’obbligo di presentazione periodica presso un ufficio di Polizia. Questa restrizione, proposta dalla Procura della Repubblica, è stata già convalidata dal Gip del Tribunale locale.

VIBO, FESTA ABUSIVA: MULTATO IL GESTORE

I controlli si sono estesi anche all’attività commerciale che ospitava l’evento. Sebbene la festa fosse stata presentata formalmente come un evento “a inviti”, i poliziotti hanno accertato che all’interno veniva effettuata la somministrazione di bevande al pubblico ben oltre la mezzanotte. Il tutto senza la necessaria licenza per il pubblico spettacolo. Al gestore del locale è stata dunque contestata una pesante sanzione amministrativa.