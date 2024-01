Forze fresche al tribunale di Vibo, in arrivo 5 magistrati

1 minuto per la lettura

Cinque magistrati, un sostituto procuratore e quattro giudici, in arrivo a Vibo Valentia per rinforzare l’organico

VIBO VALENTIA – Arrivano i rinforzi al Tribunale di Vibo. Dopo le vicende delle scorse settimane che avevano portato gli avvocati ad intervenire per segnalare le difficoltà nei settori Lavoro e Previdenza, Civile e al giudice di pace, per carenza di magistrati e la replica del presidente del Tribunale, ecco finalmente l’attesa notizia.

Il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto idonei per assumere le funzioni giurisdizionali in tutta Italia 198 nuove figure. Di queste 31 sono destinate in Calabria e, in particolare, cinque magistrati al palazzo di giustizia di Vibo Valentia. Si tratta di un sostituto procuratore e quattro giudici. Ecco chi arriverà a Vibo: Maria Bernabei pm presso la procura; Luca Brunetti; Ida Cuffaro; Eugenia Di Bella e Rosamaria Pisano tutti incaricati come giudici presso il tribunale di Vibo Valentia.

Nota curiosa: Ida Cuffaro è figlia dell’ex presidente della regione Sicilia, Salvatore. Toto Cuffaro attualmente ricopre la carica di commissario regionale della Dc dopo essere stato riabilitato dalla magistratura di sorveglianza a seguito di una condanna a 7 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra.