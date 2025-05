Vibo, accusa malore, ambulanza non disponibile

2 minuti per la lettura

La denuncia: «L’unica ambulanza pronta si trovava a Maida». In tanti nel vibonese denunciano la costante carenza nei servizi

Vibo Valentia, Suem 118, siamo alle solite. Nonostante le nuove ambulanze dello scorso anno, nonostante le assicurazioni dell’Asp sull’importanza del servizio di emergenza urgenza, nonostante l’indubbio impegno del personale (comunque carente), ecco, nonostante tutto questo si susseguono a cadenza costante le segnalazioni dei lettori che lamentano problemi nei soccorsi.

IL MALORE MA NIENTE AMBULANZA



L’ultimo episodio è raccontato da Franco S., 54 anni, collaboratore scolastico, di Vibo: «Ieri mattina (domenica 25 maggio) un mio congiunto ha avuto un malore, è caduto per terra e nonostante i nostri sforzi non accennava a riprendersi. Spaventati, abbiamo chiamato il 118 ma ci ha risposto prima il numero unico di emergenza 112. Abbiamo dovuto spiegare il problema all’operatore che poi ci ha detto di attendere. Pochi istanti e ci hanno risposto dal centralino del Suem 118 chiedendoci cos’era successo. Abbiamo pertanto dovuto ripetere quanto detto al 112. Tutto questo alla faccia della tempestività».

A quel punto l’interessato, già inviperito, ha chiesto l’invio di un’ambulanza ma la risposta dell’operatore l’ha lasciato completamente basito: «Guardi, ho già allertato un equipaggio ma deve attendere un po’, l’ambulanza deve arrivare da Maida».

UNICA AMBULANZA DISPONIBILE A MAIDA



Da Maida? «Sì, perché non ci sono mezzi disponibili nelle vicinanze. Se ne ha la possibilità, carichi il suo congiunto sulla sua macchina e lo porti lei stesso al pronto soccorso». Una risposta che la dice tutta su come funziona la sanità pubblica qui da noi. Com’è finita? «Per fortuna, il paziente si è un po’ ripreso e poi lentamente è tornato alla normalità. Domani lo porteremo da uno specialista per capire cos’è accaduto. Resta il fatto che il servizio di emergenza urgenza vibonese è tale solo di nome. Non basta l’impegno e la disponibilità del personale, se poi non si trova un’ambulanza disponibile».

DALLE AMBULANZE AI POSTI LETTO MANCANTI

Una considerazione sacrosanta, ma perché quando servono le ambulanze non ci sono? Semplice: come lamentato dallo stesso personale dell’emergenza e come spesso denunciato dal Quotidiano del Sud, il problema sta a monte ed è dato dalla drammatica carenza dei posti letto allo Jazzolino che costringe i medici del pronto soccorso a dover trasferire i pazienti in altri nosocomi di tutta la regione, e a volte anche fuori. E con che cosa li si trasferisce? Con gli automezzi del Suem 118. E così, quando c’è un’emergenza sul territorio, niente ambulanza.