Filadelfia, diritto allo studio negato ad una studentessa disabile

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La studentessa di Filadelfia sogna il liceo Classico di Vibo, ma manca un trasporto adatto: raccolta fondi per garantire il diritto allo studio che ad oggi sembra negato

FILADELFIA – Ha scelto il liceo Classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia per inseguire la sua passione per le materie umanistiche. Ma, a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, il problema per Greta, 14 anni, non è l’iscrizione, bensì il viaggio da casa a scuola.

La ragazza, residente a Filadelfia, è affetta da tetraparesi spastica conseguente a una nascita prematura e si muove su una sedia a rotelle. Sul piano cognitivo non presenta alcuna difficoltà e, dopo aver superato gli esami di terza media, ha deciso di iscriversi al liceo Classico di Vibo Valentia, rinunciando allo Scientifico presente nella sua città perché più vicina alle sue aspirazioni.

L’ostacolo è rappresentato dal trasporto. L’autobus di linea che collega quotidianamente Filadelfia a Vibo Valentia non è infatti attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina, rendendo di fatto impossibile a Greta raggiungere autonomamente la scuola.

INTERLOCUZIONE DELLA FAMIGLIA DI GRETA CON REGIONE, PROVINCIA E COMUNE

La famiglia, già dallo scorso gennaio, ha avviato interlocuzioni con Regione, Provincia e Comune per individuare una soluzione. L’amministrazione comunale ha manifestato disponibilità, ricordando però che, trattandosi di una scuola secondaria di secondo grado, la competenza ricade principalmente su Provincia e Regione.

Nel frattempo, non essendo ancora arrivata una risposta concreta, i familiari hanno deciso di lanciare sulla piattaforma GoFundMe la raccolta fondi “Una strada per Greta”, che ha già superato i 5 mila euro.

L’obiettivo, spiegano, non è acquistare un mezzo privato, ma contribuire affinché il Comune possa dotarsi di un veicolo attrezzato da mettere a disposizione non solo di Greta, ma anche di altri studenti e cittadini con disabilità. «La raccolta fondi serve anche a sensibilizzare le istituzioni. Oggi il problema riguarda nostra figlia, domani potrebbe toccare a chiunque. A noi interessa solo che venga garantito il diritto allo studio».

Nella presentazione della campagna si legge: «Greta vuole andare al liceo Classico. Sembra una frase semplice. Ma, a volte, anche andare a scuola può diventare un percorso difficile, se manca un mezzo adatto per raggiungerla ogni giorno». Un messaggio che richiama il valore dell’inclusione e dell’accessibilità, ricordando che «la scuola è un diritto» e che «l’autonomia è dignità».

SULLA VICENDA DELLA SINDACA INTERVIENE ANCHE LA SINDACA DI FILADELFIA ANNA BARTUCCA

Sulla vicenda è intervenuta anche il sindaco di Filadelfia, Anna Bartucca, assicurando l’impegno dell’amministrazione comunale. «Stiamo lavorando per trovare una soluzione stabile. Abbiamo pubblicato un bando per individuare un’associazione del Terzo settore che possa garantire un servizio di trasporto con mezzo e autista. L’obiettivo non è risolvere soltanto il caso di Greta, ma offrire una risposta anche ad altri ragazzi della nostra comunità».

Per il progetto il Comune ha previsto uno stanziamento di circa 30 mila euro. «La Provincia dovrebbe contribuire – ha aggiunto il sindaco – ma finora non abbiamo avuto riscontri concreti. Se sarà necessario reperiremo le risorse dal bilancio comunale, perché vogliamo garantire il servizio per tutto il percorso scolastico».

Con settembre alle porte, la speranza della famiglia è che la soluzione arrivi in tempo. Per Greta il problema non è affrontare il liceo, ma poterci arrivare. E in una società che fa dell’inclusione un principio irrinunciabile, il diritto allo studio non dovrebbe fermarsi davanti a una barriera che, con gli strumenti adeguati, può essere rimossa.