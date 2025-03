Lupo fotografato nel Parco delle Serre

1 minuto per la lettura

Incontro particolare per un giovane serrese imbattutosi nel suo cammino nello splendido parco delle Serre in esemplare di Lupo. Ha fatto in tempo a scattare qualche foto postandola sui social

SERRA SAN BRUNO – Un incontro particolare ma per un giovane del luogo che nel corso di una escursione tra le zone incontaminate del Parco regionale delle Serre di località “Ninfo”, piedi di Monte Pecoraro, si è imbattuto in uno splendido esemplare di lupo. Matteo Vallelunga ha fatto quindi in tempo, prima che l’animale sparisse tra la radura, a prendere il cellulare e scattare qualche foto per poi postarla sui social dove sta riscuotendo tantissimi “like”. na presenza che ha impreziosito indubbiamente il tragitto del giovane serrese, d’altronde non è usuale imbattersi in un animale solitamente molto restio a farsi vedere.

Il Ritorno del lupo nel Parco

Il lupo (Canis lupus italicus) è tornato a popolare il Parco delle Serre dopo decenni di assenza. Questo ritorno è un segnale positivo della ripresa della biodiversità nella regione. La diffusione del lupo è avvenuta in modo naturale, con esemplari provenienti dalla Sila che si sono spostati verso sud, colonizzando le Serre e l’Aspromonte. Non ci sono stati programmi di ripopolamento. Importanza ecologica: Il lupo svolge un ruolo fondamentale nell’ecosistema, contribuendo a mantenere l’equilibrio naturale attraverso la predazione di ungulati selvatici.

Il Parco delle Serre è un’area protetta di grande valore naturalistico, ricca di foreste, fiumi e biodiversità e la presenza del lupo è un indicatore della salute dell’ecosistema del parco.