Vibo, vertice operativo sul torrente Sant'Anna per evitare il disastro della scorsa estate

Importante vertice svoltosi nella Prefettura di Vibo avente ad oggetto la situazione del torrente Sant’Anna che la passata estate era divenuto una cloaca che scaricava in mare. Ma, intanto, un altro fosso, l’Antonucci, viene dichiarato non balneabile alla foce

VIBO VALENTIA – “L’auspicio è quello di non assistere alle scene avvenute la scorsa estate e credo che tutto filerà nel migliore dei modi”.

È fiducioso il sindaco di Vibo, Enzo Romeo a margine dell’importante vertice svoltosi ieri pomeriggio, lunedì 26 maggio, presso la Prefettura avente ad oggetto la situazione del torrente Sant’Anna che la passata estate era divenuto una cloaca che scaricava a mare a getto continuo. Se effettivamente non si verificherà nulla di quanto successo ad agosto 2024 lo sapremo solo tra qualche mese e a quel punto sarà merito della convenzione sulla quale l’amministrazione ha spinto molto con il Corap. Convenzione che diverrà operativa a partire dal prossimo 1 giugno e che consentirà uno smaltimento delle acque reflue sia nel depuratore di località Silica, quindi a monte, gestito dall’ente locale, che in quello di Portosalvo, sotto la custodia della società, il quale riceverà il cosiddetto troppo pieno che si verifica nei mesi con le maggiori presenze di persone, quindi agosto.

UNA GESTIONE CONDIVISA TRA I DUE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI VIBO

Società che da parte sua, per come ammesso dal primo cittadino, ha manifestato una certa disponibilità a venire incontro alle richieste e consentire per i due impianti una gestione unitaria e concordata con palazzo Razza proprio al fine di evitare situazioni di criticità che possano creare non solo un danno economico ma soprattutto ambientale. Ed è anche per questo che al vertice di ieri pomeriggio dal prefetto Anna Aurora Colosimo, del responsabile del Corap, di quello della Sorical e del dirigente del dipartimento Ambiente della Regione, Siviglia, e il biologo marino Silvio Greco, vice presidente della Stazione zoologica Anton Dohrn, vi era anche il Procuratore capo di Vibo, Camillo Falvo, che ha fatto del rispetto e della tutela dell’ambiente una delle sue più importanti crociate.

L’ANNO PROSSIMO LA CONDOTTA PER IL TORRENTE SANT’ANNA

Superate, dunque, le frizioni avvenute la scorsa estate tra il Comune capoluogo e il Corap che adesso hanno trovato una unità di intenti creando, come ha riferito Romeo, le condizioni per poter far sì che questa stagione possa avere un esito diverso, e quindi positivo, rispetto a quella dell’anno passato. Tutto questo in previsione di due importanti novità: il primo è la realizzazione – che però non avverrà prima del prossimo anno – della condotta che dal depuratore di “Silica” arriverà a mare, evitando che lungo il percorso si possano allacciare, come purtroppo avviene oggi – e senza la loro individuazione, al momento – allacci abusivi in cui si scaricano reflui fognari, e poi il passaggio della gestione di tutti gli impianti ad Arrical. Nel frattempo, non c’è che sperare che quanto raggiunto ieri, possa dare i propri frutti.

DIVIETO DI BALNEAZIONE DEL TORRENTE ANTONUCCI

E intanto, in seguito a una comunicazione pervenuta dalla Capitaneria di Porto e alle analisi condotte dall’Arpacal, il sindaco Romeo ha emesso una ordinanza con la quale si dispone il divieto di balneazione nell’area di foce del fosso “Antonucci”, su un tratto di 100 metri sia a destra che a sinistra rispetto al punto di sbocco in mare. L’atto, immediatamente esecutivo, è motivato dal rilevamento di parametri non conformi alla normativa vigente sulla qualità delle acque destinate alla balneazione e la decisione si è assunta per tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali rischi igienico-sanitari per i bagnanti.

Il provvedimento vieta ogni attività di balneazione nel tratto interessato fino a nuova comunicazione. Saranno la Polizia Municipale e le altre forze di polizia presenti sul territorio a vigilare sull’effettiva osservanza dell’ordinanza, con sanzioni previste in caso di violazione. Inoltre, il Comune ha avviato la notifica del provvedimento agli enti interessati: Capitaneria di Porto, Arpacal, Comando di Polizia Municipale, Prefettura, Procura della Repubblica e gli uffici competenti per l’inserimento dell’ordinanza nel registro ufficiale.

Il sindaco di Vibo, Romeo, ha ribadito l’importanza del provvedimento come misura precauzionale a tutela della salute della collettività, assicurando che l’esecuzione di nuovi campionamenti lungo il torrente – così come avviene per il Sant’Anna – per monitorare l’evoluzione della situazione e, qualora i parametri tornassero nella norma, si revocherà l’ordinanza.

La stagione balneare, alle porte, dovrà dunque attendere tempi più sicuri in questo specifico tratto di costa, mentre proseguiranno le verifiche tecniche per garantire la fruibilità del litorale in condizioni pienamente conformi agli standard ambientali.