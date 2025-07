Filandari, incendio a Mesiano: le fiamme lambiscono le abitazioni

1 minuto per la lettura

Paura a Mesiano di Filandari, un incendio ha minacciato le abitazioni della frazione. Intervento dei vigili del fuoco

FILANDARI – Attimi di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio di ieri nella frazione di Mesiano, nel territorio comunale di Filandari, a causa di un incendio di sterpaglie che ha rapidamente guadagnato terreno fino a minacciare da vicino un’abitazione.

Le fiamme, dalle alte temperature, hanno generato una densa colonna di fumo visibile a distanza, scatenando il panico tra i residenti. Alcune famiglie, temendo per la propria incolumità e per quella delle abitazioni, sono uscite dalle case riversandosi in strada.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area. Grazie al loro intervento, il rogo non ha causato feriti, né danni alle abitazioni, anche se il rischio è stato concreto per diversi minuti.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza incendi nel Vibonese, già colpito da numerosi roghi nel corso delle ultime settimane.