Sottopasso di Vibo Marina, dopo anni di attesa affidato l’appalto per i lavori

Sottopasso di Vibo Marina, esito positivo all’apertura delle buste alla Stazione appaltante, l’intera opera è costata 2,5 milioni di euro

VIBO VALENTIA – Una delle incompiute simbolo della città potrebbe presto essere depennata dalla lista. Sì, perché, dopo anni di attesa è stata finalmente espletata, presso la Stazione unica appaltante della Provincia, la gara per l’assegnazione dell’appalto per il sottopasso ferroviario di Vibo Marina. Un’opera complessiva da circa 2,5 milioni di euro (mentre per quest’ultimo lotto ne sono stati stanziati 640mila). L’opera consentirà di aprire un’ulteriore comunicazione tra la zona marina e l’immediato entroterra della popolosa frazione.

L’esito dell’apertura delle buste, avvenuta a palazzo Bitonto, ha sancito che ad aggiudicarsi la possibilità di terminare la struttura – che col maltempo diventava una sorta di piscina a cielo aperto – è stata una ditta edile del Reggino.

SOTTOPASSO VIBO MARINA, PRESTO AL VIA I LAVORI

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di un impianto di pompaggio per far defluire le acque meteoriche. E permettere, in questo modo, un transito in totale sicurezza. In aggiunta, nell’ottica della massima sicurezza, verrà installato anche un impianto di segnalazione e protezione. L’obiettivo è poter chiudere il tratto nel caso di acque meteoriche particolarmente intense che possano compromettere la corretta viabilità. Dopodiché verranno realizzate tutte le opere di finitura. Previste ringhier, recinzioni, pavimentazione, segnaletica, fino all’impianto di illuminazione. A quel punto l’opera sarà pronta per essere consegnata alla collettività.

Nelle intenzioni dell’allora assessore comunale ai Lavori pubblici Giorgio Modafferi dell’amministrazione D’Agostino, la grande opera (il progetto risale al 2012) avrebbe dovuto rappresentare uno snodo cruciale per la viabilità a Vibo Marina, e non certo un’altra eterna incompiuta costata finora 2,5 milioni di euro, ma a causa dell’assenza di soldi, il cantiere è rimasto fermo.

IL COMMENTO DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI GIOVANNI RUSSO

Poco tempo addietro, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Russo, aveva evidenziato che a breve sarebbero ripartiti i lavori. «Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione Limardo e i vari dipartimenti responsabili della Regione Calabria – aveva sostenuto – si è giunti all’importante risultato del reperimento delle somme necessarie al completamento del sottopasso di Vibo Marina. Infatti la giunta regionale (all’epoca con presidente la compianta Jole Santelli) ha stanziato i fondi necessari. Quindi, sarà possibile evitare che il sottopasso rimanga un’eterna incompiuta».