La miglior pizza delle Isole Canarie parla vibonese

Un pizzaiolo vibonese premiato alle Isole Canarie. Il giovane Riccardo Borello trionfa al “Campeonato de Canarias Absoluto de Pizza – Gran Premio Grupo Comit”

VIBO VALENTIA – Ogni anno, a Las Palmas (arcipelago delle Gran Canarie), si svolge il “Campeonato de Canarias Absoluto de Pizza – Gran Premio Grupo Comit”. Competizione che vede la sfida di molteplici pizzerie della zona, con il fine di decretare la pizza migliore.

A conquistare la vittoria del campionato, con una pizza a base di acciughe, pomodoro giallo, mozzarella, olive nere e stracciatella, è stato un giovane pizzaiolo vibonese. Si tratta di Riccardo Borello, 28 anni, originario di Briatico; proprietario della pizzeria “Pomodoro & Mozzarella”, a Maspalomas (Gran Canaria).

Riccaro Borello, pizzaiolo vibonese premiato alle Canarie

Riccardo, grazie al riconoscimento raggiunto, rappresenterà le Isole Canarie al Campionato Mondiale della Pizza 2023, che si svolgerà a Parma in primavera.



«Sono andato via dalla mia amata Calabria a 19 anni – dichiara Borello -. L’idea era quella di mettermi in proprio in un posto che garantisse turismo e lavoro tutto l’anno, cosa che purtroppo, l’Italia, e soprattutto la nostra regione, non fa».

Borello, però, molto legato alle sue origini. Infatti evidenzia di «non aver dimenticato da dove sono partito, infatti, i nostri prodotti sono tutti italiani, partendo dalla ‘nduja di Spilinga, e finendo all’olio d’oliva locale. Questo è anche un modo per far conoscere a tutti le prelibatezze che solo l’Italia è in grado di offrire. E poi si sa, anche se si è lontani fisicamente dalla propria terra, nel cuore non la si abbandona mai, e un giorno o l’altro tornerò per restare».

Il pizzaiolo vibonese premiato alle Canarie: «I sogni si realizzano con il coraggio»

Borello, poi, ammette come all’inizio «non sia stato per nulla facile lasciare la mia famiglia e tutti i miei affetti per ricominciare in un posto sconosciuto e provare ad inoltrarmi nel mondo del lavoro, ma quando dentro di te senti una forte passione che scalpita per venir fuori, devi armarti di coraggio e fare di tutto affinché tutti i tuoi sogni possano realizzarsi!».

Il premio è stato consegnato dal presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, e da alcuni membri del direttivo del gruppo Comit. I professionisti italiani, con la loro massiccia presenza, hanno conferito all’evento una nuova valenza e hanno impegnato la giuria per 5 ore. La ricetta perfetta si è infine fatta strada tra ben 188 pizze.