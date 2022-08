Sant’Onofrio, successo per la campagna di donazione del sangue

2 minuti per la lettura

SANT'ONOFRIO (VIBO VALENTIA) – Si è tenuta negli scorsi giorni una giornata di raccolta straordinaria di sangue promossa dalla Cooperativa Calabria Futura e dal comune di Sant'Onofrio in collaborazione con l'Avis Comunale di Mileto.

I tre enti, tra l’altro, sono parte attiva nella rete territoriale del progetto Preventing avente l’obiettivo generale di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza a danno dei minori stranieri attraverso azioni volte al miglioramento degli strumenti e dei servizi diretti alla presa in carico educativa e sociale dei minori e delle loro famiglie.

L’iniziativa legata alla raccolta di sangue ha avuto una risposta positiva in termini di donazioni e ancor più con le prime donazioni ossia la partecipazione di coloro che per la prima volta ha donato il sangue.

Domenica Loiacono, assistente sociale del cooperativa Calabria Futura e membro direttivo dell’ AVIS comunale di Mileto, ha affermato che questa giornata di raccolta straordinaria di sangue ha avuto come primario obiettivo quello di «sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di sangue e, soprattutto, a sottolineare l’impegno di chi, gratuitamente, compie questo gesto carico di altruismo a favore di chi è meno fortunato, focalizzando l’attenzione su quanto le donazioni volontarie rafforzino la solidarietà all’interno della comunità».

Loiacono ha voluto ringraziare il presidente della cooperativa Calabria Futura, Giuseppe Disì, «per aver voluto e sostenuto l’iniziativa donando il sangue in prima persona. Il comune di Sant’Onofrio per aver autorizzato lo sviluppo dell’iniziativa, il presidente dell’AVIS comunale di Mileto Aldo Angillieri costantemente in prima linea nell’,ambito delle donazioni di sangue. Quando si fa del bene – ha concluso – si riescono a mobilitare molte risorse».