Mileto si prepara alla prima edizione del Motogiro miletese

2 minuti per la lettura

L’iniziativa lanciata da Pro Loco e parco Nicholas Green con il patrocinio del comune di Mileto si svolgerà il 5 maggio, cresce l’attesa per il primo Motogiro miletese

MILETO – La cittadina normanna si prepara a vivere una giornata all’insegna del dinamismo e della passione pura, trasformandosi nel cuore pulsante del motociclismo calabrese. Domenica 3 maggio, il rombo dei motori diventerà la colonna sonora della prima edizione del motogiro miletese, che ha tutte le premesse per consolidarsi come un appuntamento fisso nel panorama regionale. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Pro Loco e il Parco Nicholas Green, con il patrocinio del Comune, mira a coniugare l’adrenalina delle due ruote con la valorizzazione del patrimonio locale.

L’attesa è palpabile per un raduno che promette di richiamare un imponente flusso di centauri da ogni angolo della Calabria. Il punto di ritrovo d’eccezione sarà il Parco urbano “Nicholas Green”, un’oasi verde che per l’occasione ospiterà una parata di modelli spettacolari: dalle agili naked alle possenti custom, fino alle supersportive di ogni cilindrata. Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino veri e propri gioielli della meccanica, favorendo al contempo una conoscenza approfondita e insolita del territorio vibonese.

Il programma, curato nei minimi dettagli, riflette l’impegno e la dedizione degli organizzatori. La giornata prenderà ufficialmente il via alle ore 8.30 con l’accoglienza curata dal gruppo “Giri in moto” proprio all’interno del parco. Qui, i partecipanti potranno espletare le procedure di iscrizione e godere di una ricca colazione di benvenuto, momento fondamentale per creare quello spirito tipico della comunità motociclistica. Ad accendere ulteriormente gli animi interverrà lo scenografico spettacolo del sexy moto wash, un momento dedicato alla cura estetica dei mezzi che precederà l’accensione collettiva dei motori per l’atteso motogiro culturale.

MILETO, IL PERCORSO DEL MOTOGIRO MILETESE

L’itinerario, lungo circa 30 km, si snoderà tra le bellezze paesaggistiche del comprensorio, permettendo ai motociclisti di godere di scorci suggestivi direttamente dalla sella. Partendo da Mileto, la carovana toccherà le frazioni di Paravati, Comparni e San Giovanni di Mileto, passando per Francica, dove non mancherà la sosta in piazza per un aperitivo, per poi fare tappa a San Costantino Calabro. Un passaggio di profondo significato spirituale e comunitario sarà rappresentato dalla solenne benedizione dei caschi, che si terrà presso la Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, un rito che unisce la prudenza della strada alla devozione dei fedeli.

La manifestazione non si esaurirà con il tour stradale: nel pomeriggio, il Parco Nicholas Green tornerà a essere l’epicentro dei festeggiamenti. Tra musica e convivialità, il pubblico potrà assistere alle esibizioni artistiche delle ballerine della Palestra Mangone, e ai momenti di intrattenimento più audaci come lo spettacolo di Sexy Strip. La giornata si concluderà in bellezza con il tradizionale taglio della torta, un gesto simbolico per ringraziare tutti i partecipanti e dare appuntamento alla prossima edizione di un evento che avrà i giusti requisiti per conquistare l’attenzione dell’intero territorio.