L’Istituto superiore di Tropea alla corte di Samantha Cristoforetti

TROPEA (VV) – “Insegnare con lo Spazio”, il contest promosso dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) e dall’Agenzia spaziale europea (Esa), in occasione della Missione Minerva, premia il progetto “Mocril” promosso dai docenti Giuseppe Fiamingo e Domenico Liguori, inserendo l’Istituto superiore di Tropea tra le 33 scuole selezionate a partecipare all’evento in programma lunedì 13 marzo al Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, alla presenza l’astronauta italiana dell’Esa Samantha Cristoforetti.

Il contest ha visto coinvolti insegnanti di scuola primaria, secondaria di I e di II grado di 14 regioni d’Italia, che hanno partecipato con «entusiasmo e professionalità, presentando i loro progetti, le loro pratiche educative e i lavori svolti con studentesse e studenti in ambito Stem (science, technology, engineering and mathematics, ndr) e Spazio».

Nei prossimi mesi i lavori che «hanno rivelato la capacità degli insegnanti di coinvolgere gli alunni nelle discipline Stem a tema spazio in modo nuovo, inclusivo e attivo, verranno pubblicati sul sito di Esero Italia come “Best practice” ad uso ed ispirazione dell’intera comunità nazionale dei docenti».

Tra questi ci sarà per l’appunto il progetto “Mocril”, elaborato da Fiamingo e Liguori e sperimentato sul lago Arvo in Sila. Il progetto è stato eseguito insieme ad altri licei della regione (il “Volta” di Reggio Calabria, referente Carmen Petronio, e il “Fermi” di Catanzaro, referente Alessandro Fantini) ed è stato coordinato da coordinato da Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e Università della Calabria, con il professor Marco Schioppa.

Il progetto Mocril da Tropea a Samantha Cristoforetti

“Mocril”, progetto incentrato su un rilevatore di particelle, è stato visionato dallo staff education dell’Asi, dell’Esa e del team di Esero Italia ed è stato «fortemente apprezzato per il suo valore educativo, per la qualità del percorso proposto e per la capacità di coinvolgere gli studenti e le studentesse nelle discipline Stem a tema spazio in modo nuovo, inclusivo e attivo».

Da Fiamingo parole di ringraziamento a Infn-Ocra (di cui è membro associato) e all’Università della Calabria nella persona del professor Marco Schioppa, «brillante fisico sperimentale che ci ha guidato e organizzato durante tutta la fase per la realizzazione del progetto». Ringraziamenti anche al dirigente scolastico dell’Iss di Tropea, Nicolantonio Cutuli.

La scuola tropeana seguirà in diretta streaming l’evento milanese e invierà sul posto il docente Fiamingo il quale riceverà un attestato autografo da parte di Samantha Cristoforetti. Per i delegati anche la possibilità di scattare una foto ricordo con la celeberrima astronauta.

In occasione della premiazione del contest, Samantha Cristoforetti parlerà «del suo lavoro sulla Stazione spaziale internazionale, del suo ruolo come comandante e racconterà a ragazze e ragazzi come, grazie a impegno e motivazione, sia riuscita a realizzare il suo sogno di diventare astronauta». L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla web tv dell’Agenzia spaziale italiana a questo indirizzo: https://www.asitv.it/media/live/canale/live-1