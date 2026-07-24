Guitaromanie 2026, le mille anime della chitarra a Nicotera

3 minuti per la lettura

Torna a Nicotera la settima edizione del festival chitarristico Guitaromanie 2026: ecco il programma

Torna anche quest’anno, con la sua settima edizione, il Festival Chitarristico di Nicotera – Guitaromanie 2026, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Le Muse, divenuta ormai uno degli appuntamenti di riferimento dedicati alla chitarra in Calabria. Dal 25 luglio al 19 settembre, il suggestivo Chiostro di Palazzo Convento, all’interno del Palazzo Municipale di Nicotera, farà da cornice ai cinque concerti della VII edizione del Festival, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso le molteplici anime della chitarra: dalla tradizione popolare calabrese al repertorio classico, dalla musica cameristica alle nuove generazioni di interpreti. Direttore artistico della manifestazione è il M° Romolo Calandruccio, chitarrista, docente e ricercatore, da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio chitarristico e nella promozione della cultura musicale sul territorio.

LA CHITARRA BATTENTE NELLA TRADIZIONE CALABRESE

La VII edizione si aprirà con una delle principali novità del Festival: “La chitarra battente nella tradizione calabrese“, con Andrea Bressi, Giuseppe Gallo e Giulio Mancuso, interpreti della più autentica tradizione musicale calabrese. La scelta è pienamente in linea con la filosofia di Guitaromanie, che si propone di far conoscere al grande pubblico la chitarra in tutte le sue sfaccettature, come ricorda il motto del Festival: “Le mille anime della chitarra in un solo Festival.” Dopo aver dedicato la scorsa edizione alla chitarra storica (barocca e dell’Ottocento) e alla chitarra elettrica, quest’anno il Festival porta sul palco la chitarra battente, simbolo della tradizione musicale calabrese, attraverso un percorso di canti popolari, serenate e musiche da ballo.

DANZA E NOSTALGIA

Il Festival proseguirà con il concerto “Danza e Nostalgia”, affidato al duo formato da due chitarristi siciliani, Enza Sciotto e Nello Alessi, dedicato alle sonorità della chitarra classica in formazione cameristica. Grande spazio sarà riservato anche quest’anno ai giovani musicisti con la confermata Sezione Eccellenze Juniores, nata per valorizzare i migliori allievi dei Conservatori calabresi. Il 2 agosto saranno protagonisti Aurora Cutellé e Tommaso Grillo, studenti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, mentre il 19 settembre saliranno sul palco Alice Grasso, Arianna Carnevale e Valeria Bastone, allievi del Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” (oggi Conservatorio “S. Arlia”) di Nocera Terinese, confermando la proficua collaborazione tra Guitaromanie e le istituzioni di alta formazione musicale della Calabria.

LA CHITARRA E IL CLASSICISMO DEL NOVECENTO

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figura anche il concerto “La chitarra tra Classicismo e Novecento”, con altri due musicisti siciliani, Domenico Spada alla chitarra e Cristina Gianino al pianoforte, un percorso musicale che metterà in dialogo il repertorio classico con quello del Novecento storico. Con questa settima edizione Guitaromanie conferma la propria vocazione: proporre una visione ampia dello strumento, capace di unire tradizione e innovazione, valorizzare il patrimonio musicale calabrese, promuovere i giovani talenti e ospitare interpreti di riconosciuto prestigio. Negli anni il Festival ha saputo costruire un’identità ben definita, diventando uno dei pochissimi eventi in Calabria interamente dedicati alla chitarra.

La manifestazione continua inoltre a rappresentare un’importante occasione di promozione culturale e turistica per Nicotera, grazie al coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e delle numerose realtà imprenditoriali che sostengono il progetto. Il Festival gode del patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Vibo Valentia, del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e del Conservatorio “S. Arlia” di Nocera Terinese”, confermando una rete di collaborazioni che negli anni ha contribuito alla crescita della manifestazione.