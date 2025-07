Torrefranca Jazz, dai workshop ai grandi artisti

3 minuti per la lettura

ARTISTI e docenti di rilievo nazionale e internazionale impreziosiranno la terza edizione del Torrefranca Jazz Festival, organizzato dal Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia in collaborazione con Ama Calabria e con il Comune come partner dell’evento, in programma presso l’ex Collegio dei Gesuiti e l’Auditorium dello Spirito Santo dal 23 al 26 luglio.

Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi ieri mattina nello storico ex Collegio, hanno presenziato il sindaco Enzo Romeo, il direttore del Conservatorio Vittorino Naso, il presidente del Conservatorio Antonello Scalamandrè, il direttore artistico Ama Calabria Francescantonio Pollice, il docente del Conservatorio e direttore artistico del Festival Giovanni Mazzarino e l’assessore alla Cultura Stefano Soriano.

Soddisfatto il direttore Vittorino Naso: «Siamo felici perché il Festival sta diventando un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la formazione e la didattica – ha affermato – Verranno musicisti di straordinario valore, che offriranno agli studenti e alla città concerti di alto livello». In seguito ha preso la parola il presidente Antonello Scalamandrè: «L’auspicio dell’iniziativa, che speriamo possa continuare negli anni – ha asserito – è che Vibo possa tornare ad essere una città di grandi eventi e ambita da italiani e stranieri».

Importante la collaborazione ormai pluriennale tra il Conservatorio di Vibo Valentia e Ama Calabria: «Anche in questa occasione siamo lieti di confermare la presenza regionale della nostra associazione nelle principali città calabresi e, in questo caso, con il Torrefranca – ha dichiarato il direttore artistico Ama Calabria Francescantonio Pollice – Il Festival verrà realizzato con il sostegno progetti speciali del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo. Efficace è stata altresì la collaborazione con l’amministrazione comunale, il sindaco Romeo e l’assessore alla Cultura Soriano. Speriamo di arrivare all’obiettivo di rendere la città più accogliente e baricentrica a livello regionale anche sul piano della cultura».

Maggiori dettagli sono stati, quindi, forniti dal direttore artistico del Torrefranca Jazz Festival Giovanni Mazzarino: «Sarà un Festival dai due aspetti. Il primo, proprio del Conservatorio, riguarda l’attività formativa con masterclass, wokshop e seminari tenuti da docenti di fama nazionale e internazionale, che suoneranno per gli studenti e non solo – ha spiegato – avremo Danilo Rea, conosciuto in tutto il mondo, e anche un musicista brasiliano Roberto Taufic, che farà scoprire un mondo vicino alla cultura calabrese ed europea. Il secondo aspetto riguarda l’indotto economico, perché non sarà solo un Festival di attività concertistica, ma un importante palcoscenico di sviluppo del territorio. Con la cultura si possono fare tante cose e la comunità si può esplicare al meglio se vive in un clima culturale».

Secondo il sindaco Enzo Romeo «Il Conservatorio è uno scrigno d’oro con una preziosità da mettere in evidenza. Tutta Vibo è uno scrigno che dovrebbe essere aperto e stiamo lavorando affinché possa essere conosciuta e visitata. Siamo una città con una storia bimillenaria, che ha necessità di fare vedere cos’è stata e cos’è – ha concluso il primo cittadino – Il Festival è un’iniziativa che condividiamo e sosterremo sempre, perché di classe e di cultura elevata e i partecipanti porteranno il nome di Vibo Valentia per l’Italia e il mondo. Sono convinto che le realtà positive debbano stare unite per fare vedere il vero aspetto di questa città».