Mileto, al via Carnevale in arte: si parte dalla sfilata del Carnevale miletese 2023

Un turismo sostenibile unito alla valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale e artistico, questo il leit motiv della kermesse organizzata dal Comune di Mileto. Si inizia il 19 febbraio con il Carnevale Miletese 2023.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, ha presentato il progetto: “Mileto: Carnevale in arte”, realizzato con il supporto della direzione artistica degli eventi di Tina Guglielmello, della Associazione Carnevale Miletese e degli uffici dell’Ente impegnati a vario titolo nell’organizzazione.

Il progetto, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Attività Culturali– Annualità 2022, «intende rafforzare il legame fra l’identità dei territori e il turismo sostenibile. La realizzazione di manifestazioni legate alle tradizioni, ambientate in aree naturali o di pregio paesaggistico, consente – spiega l’amministrazione – di restituire un’immagine più bella della Calabria e di conseguire un alto valore aggiunto in termini di integrazione tra i diversi comparti del settore turistico».

Con evidente soddisfazione l’amministrazione Giordano evidenzia come quella posta in essere con “Mileto: Carnevale in arte” «è una novità assoluta. Una felice commistione tra ambiti apparentemente diversi, ma sui quali è possibile immaginare un unico filo conduttore legato al concept di “Mileto Straordinaria” nel quale s’intrecceranno, ed è questa la filosofia dell’iniziativa, momenti di spettacolo ad appuntamenti di divulgazione culturale strutturati per un pubblico composito».

Il programma lungo un anno prevede inoltre «convegni sul tema, divagazioni musicali, spettacoli di alta qualità. Il tutto è rivolto a una platea intergenerazionale».

MILETO CARNEVALE IN ARTE, IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI

Sono diversi e si svolgeranno fino alla prossima estata gli eventi facenti parte della kermesse Mileto Carnevale in arte. Un programma ricco e variegato che l’amministrazione ha voluto illustrare in linea generale e che promette ore di coinvolgimento all’insegna dell’allegria, delle tradizioni, della musica ma anche della cultura e della storia.

Inoltre, collateralmente agli eventi principali sono previste visite guidate tra le attrattive storico-culturali offerte da Mileto, il coinvolgimento di studenti nella realizzazione e il coinvolgimento di imprese enogastronomiche nella realizzazione dell’iniziativa.

IL CARNEVALE MILETESE EDIZIONE 2023

Ad aprire il calendario di eventi previsto da Mileto: Carnevale in arte sarà la sfilata allegorica realizzata per l’edizione 2023 del Carnevale Miletese che si terra domenica 19 febbraio.

«Mileto si trasforma – si legge nella nota che ufficializza l’iniziativa – in un ballo mascherato e le sue vie si arricchiscono di figuranti, gruppi in maschera, carri allegorici e canti che sfilano per il centro cittadino e lungo il corso Umberto I per poi concludersi in Piazza Pio XII».

QUANDO SI TERRÀ IL CARNEVALE MILETESE 2023

«La manifestazione allegorica, denominata Carnevale Miletese edizione 2023, curata e organizzata dall’Associazione Carnevale Miletese, partner progettuale, si terrà Domenica 19 febbraio 2023 con la predisposizione di un corteo allegorico composto da carri e gruppi in maschera di circa 1000 figuranti provenienti da tutto il comprensorio vibonese».

L’organizzazione ha illustrato che «il corteo sfilerà lungo le vie di Mileto davanti ad un pubblico numerosissimo per poi concludersi in Piazza Pio XII dove si svolgerà lo spettacolo finale con l’esibizione dei gruppi e la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso per Carri e gruppi allegorici».

IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO

Ancora da definire nei dettagli la seconda iniziativa prevista dal calendario di eventi ma l’amministrazione ha chiarito che la volontà è quella di offrire una spettacolo musicale degno di nota in occasione del primo maggio cercando di coniugare l’intrattenimento con le tradizioni e e la cultura calabrese.

PARATA MUSICA E RADUNO DEI GIGANTI

Il 9 agosto sarà la volta del terzo appuntamento della Kermesse che prevede una duplice esibizione. Mileto, infatti, sarà dapprima teatro della Parata Musicale Dei Bersaglieri, che suoneranno le tradizionali marce ma non solo diffondendo per le vie della città normanna la musica della Fanfara dei Bersaglieri.

A seguire sarà la volta della tradizione calabrese dei Giganti. Il Raduno dei Giganti, che ormai da un decennio si ripete nelle vie di Mileto attirando pubblico da tutta la provincia, entra da quest’anno nella kermesse fortemente voluta dal sindaco Giordano. Il programma prevede l’esibizione di numerosi gruppi di Giganti invitati a partecipare dalle diverse zone del territorio provinciale e regionale.

GRAN FINALE CON IL PREMIO “RICORDANDO DE ANDRÉ”

Il gran finale di Mileto: Carnevale in arte è previsto il 18 agosto con il premio musicale “Ricordando De André”. Lo spettacolo musicale realizzato nel ricordo del grande cantautore genovese prevede l’esibizione di una decina tra cantanti solisti e gruppi musicali con il relativo concorso e la premiazione dei primi tre classificati.