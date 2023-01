La cipolla di Tropea nei piatti di Masterchef

2 minuti per la lettura

«CALABRIA terra mia, amuri e gelusia…!» così canta Francesca, una delle concorrenti di Masterchef, nella puntata andata in onda giovedi scorso e dedicata alle bellezze e ai sapori inconfondibili di Tropea. I concorrenti del talent cooking di Sky circondati da un panorama mozzafiato si sono immersi nella prova circondati dal mare blu. Divisi come di consueto in due brigate, in un’ora e 45 minuti di tempo hanno dovuto preparare un’entrée con due piccoli antipasti, un secondo e un dolce, accompagnati da una bevanda, il tutto a base di cipolla rossa e creatività. «La cipolla rossa è dolce e non fa piangere» avvisa Cannavacciuolo. Nel paniere ci sono anche altri prodotti tipici calabresi: il pesce spada, i gamberi, le alici, il pecorino del Monte Poro, le patate della Sila, i surici, la liquirizia e la ‘nduja.

A valutare i menu delle due squadra 35 commensali che sono gli stessi produttori degli ingredienti tipici. A guidare, incoraggiare e giudicare gli aspiranti chef, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Ed ecco i piatti: cocktail alla cipolla (un’acqua al pomodoro profumata al basilico e un declinazione più dolce con l’ananas), antipasti rappresentati da una cocotte di cipolla e pesce spada con besciamella di Pecorino del Monte Poro servita con insalatina di cipolla, agrumi e alici marinate, da una parte e una ceviche di surice e gambero abbinato con alici fritte e maionese alla cipolla, dall’altro. Sulla portata principale le due brigate, rossa e blu, si sono sfidate con un cipollone ripieno di gamberi su crema di patate e ‘nduja e spada alla veneziana con cipolla rossa di Tropea. «Sapere di aver raggiunto più di un milione di spettatori, sintonizzati, non solo dalla regione, ma da tutta Italia ed oltre, ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti: fare della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, riconosciuta come uno dei prodotti tipici di qualità più importanti, apprezzati e internazionalizzati del paniere della biodiversità calabrese, un veicolo di promozione territoriale».

Giuseppe Laria, presidente del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp è soddisfazione per il successo riscosso dalla puntata di Masterchef Italia e dedicata all’icona agroalimentare «regina della cucina». «Un ringraziamento personale – dice il direttore marketing Daniele Cipollina – va al sindaco di Tropea Giovanni Macrì che da sempre contribuisce a valorizzare la promozione de territorio con l’obiettivo condiviso di fare della Cipolla Rossa di Tropea uno dei principali attrattori per destagionalizzare l’offerta turistica e far vivere al viaggiatore e al visitatore un’esperienza autentica, alla scoperta delle tradizioni calabresi».

Nel Pressure Test finale, un’apparentemente semplice crêpe suzette ha dato del filo da torcere ai concorrenti e ha decretato l’eliminazione, proprio di Francesca Filippone, che tanto si era esaltata della partecipazione all’esterna di Tropea. Francesca, papà calabrese, preparatissima, studiosa, creativa. Ma tanto, tanto agitata da sbagliare la prova. Sicuramente niente crepe suzette nel ristorante che vorrebbe aprire in Toscana. La puntata ha totalizzato in media 946mila spettatori.