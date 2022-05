Centro autismo: ancora fondi

2 minuti per la lettura

AVELLINO-Una perizia di variante da poco più di 115 mila euro per il completamento del Centro per l’autismo di Valle. Quella approvata dal settore comunali lavori pubblici per realizzare interventi alla facciata e rendere termoisolante. A leggere l’atto amministrativo a firma del dirigente del settore Filomena Smiraglia “in data 22/03/2022 sono stati consegnati formalmente i lavori”. Ma con successiva lettera del 05/04/2022 l’ingegnere Pellegrino Fiore – Direttore Lavori- “ha manifestato la necessità di apportare una serie di variazioni al progetto originario e conseguentemente al contratto di appalto, identificando la fattispecie di una variante ex articolo 106” .

Quindi vengono elencate le principali opere in migliorative: “Sostituzione del pannello parete in lamiera metallica con un pannello composito costituito da due rivestimenti in lamiera di alluminio tra i quali è interposto uno strato di schiuma isolante in poliuretano espanso iniettato ad alta pressione. Le dimensioni caratteristiche del pannello proposto sono: altezza utile: 500 mm spessore: 25 mm. Tale migliorie – si legge ancora non costituiscono variazioni di costi della lavorazione originalmente prevista in quanto la doppia lamiera in alluminio in guisa dell’acciaio compensa totalmente il minor spessore del materiale isolante in schiuma di poliuretano espanso iniettato a pressione”. Va realizzato anche l’incremento delle capacità termiche: “Si prevede l’inserimento tra il muro perimetrale esistente e il pannello composito di facciata, uno strato termoisolante di 90 mm di spessore di tipologia alveolare termoriflettente.

In particolare, esso assicura in un’unica operazione l’isolamento termico ed acustico, attraverso una struttura alveolare a “nido d’ape” formata da strati complessi di polietilene espanso su pellicole metallizzate con scarsissima emissività”. Per questo lavoro l’Ente comunale ha avviato una indagine di mercato, determinando che la fornitura e la posa in opera dei pannelli isolanti è quantificata in 18,96 euro/ m2 , il quale applicando il ribasso d’asta del 20,50%, assume il valore finale di 15,07 euro/m2 .E proprio questo ulteriore pannello (con effetto di isolamento termoacustico) è un extra rispetto a quanto previsto in capitolato. Il costo aggiuntivo è quindi pari a 114.298,52 euro al netto del ribasso d’asta del 20,50 % , con un incremento del 14,92% , inferiore al 15 % dell’importo contrattuale”. Rispetto ai fondi che il Comune già ha in giacenza, la somma da aggiungere è di 16.326,68 euro.

Lavori che non dovrebbero richiedere un lasso di tempo esteso ma che, tuttavia, rimandano ancora una volta l’apertura di una struttura socio-sanitaria che le famiglie aspettano da decenni. Va segnalato che la vicenda del Centro dell’Autismo, lo scorso 18 marzo fu oggetto di discussione in sede di Commissione comunale lavori pubblici. In quell’occasione l’amministrazione, per voce dell’assessore al ramo Tonino Genovese indicò la fine di maggio come arco temporale per la consegna definitiva della struttura. E’ evidente che per l’ennesimo volta i tempi si dilatano ancora.