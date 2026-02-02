Casal di Principe, spara tre colpi di pistola contro la moglie: arrestato 57enne

1 minuto per la lettura

Litigano e spara tre colpi di pistola contro la moglie: arrestato a Casal di Principe un cinquantenne, per lui l’accusa è di tentato femminicidio.

CASAL DI PRINCIPE (CASERTA) – Una lite familiare che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con l’arresto di un uomo di 57 anni, accusato di tentato femminicidio. L’episodio, avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi 2 febbraio 2026, ha scosso l’intera comunità casertana per la violenza e la dinamica dei fatti. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, il diverbio tra i coniugi è degenerato improvvisamente. L’uomo ha impugnato una pistola calibro 9, detenuta illegalmente, ed ha esploso tre colpi all’interno dell’appartamento. I proiettili hanno centrato in pieno un televisore.

Fortunatamente, nessuno dei colpi ha raggiunto la donna, che è riuscita a scappare e a dare l’allarme. Dopo l’aggressione, il 57enne si è allontanato in auto, salvo poi presentarsi spontaneamente in caserma poco dopo, accompagnato dal suo avvocato.

CASAL PRINCIPE SPARA CONTRO LA MOGLIE: IL SOPRALLUOGO E IL GIALLO DELL’ARMA

All’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto una scatola contenente 28 proiettili dello stesso calibro di quelli sparati. Tuttavia, l’arma utilizzata non è stata ancora ritrovata e sono in corso le ricerche per recuperarla. Il magistrato di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere, informato della gravità dell’accaduto, ha disposto l’immediato trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato e detenzione illegale di arma da fuoco.