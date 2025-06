Reperti inediti e cantieri aperti per riscoprire la Grande Pompei

2 minuti per la lettura

Dal 13 al 15 giugno 2025, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, reperti inediti escono dai depositi e tornano a vivere nei siti di Pompei, Oplontis, Boscoreale, Stabia e Castellammare. Un’occasione unica per ammirare da vicino oggetti straordinari mai esposti prima.

POMPEI (NAPOLI) – Dal 13 al 15 giugno 2025, la magia del passato si risveglia nella Grande Pompei con un evento imperdibile. Reperti mai mostrati prima o da tempo custoditi nei depositi archeologici saranno esposti al pubblico in diversi siti storici del territorio. L’occasione sono le Giornate Europee dell’Archeologia, appuntamento annuale che celebra la ricchezza del patrimonio e le nuove scoperte nel campo della ricerca archeologica.

Villa di Oplontis: la Venere di marmo torna a incantare il pubblico

A Torre Annunziata, nel suggestivo peristilio della Villa di Oplontis, venerdì 13 giugno dalle 9.00 alle 14.00, verrà esposta la celebre statuetta in marmo bianco di Venere. Un raffinato oggetto d’arredo che probabilmente abbelliva uno dei saloni di rappresentanza della villa. Un gioiello di arte e storia, accompagnato da approfondimenti a cura dell’Archeoclub locale, che permetteranno ai visitatori di immergersi nell’atmosfera del mondo romano.

Boscoreale: in mostra la cassaforte di Crassius Tertius

Non meno affascinante è la cassaforte di Lucius Crassius Tertius. Rinvenuta nel 1974 negli scavi della Villa di Oplontis, anch’essa è in mostra all’Antiquarium di Boscoreale sempre venerdì 13 giugno, dalle 9.00 alle 14.00. Realizzata in legno e ferro e decorata con elementi raffinati, la cassaforte racconta storie di potere e sicurezza nell’antichità.

Castellammare di Stabia: visita al cantiere di restauro di Villa San Marco

A Castellammare di Stabia, in Villa San Marco, sarà possibile visitare il cantiere di restauro venerdì 13 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, per scoprire i segreti e le tecniche che stanno riportando alla luce e tutelando il patrimonio archeologico.

Pompei: la Casa di Maio Castricio apre con reperti inediti

Pompei, cuore pulsante della manifestazione, offrirà ai visitatori un’occasione rara: la visita della Casa di Maio Castricio, nell’Insula Occidentalis, dove sono stati recentemente conclusi i lavori di messa in sicurezza. Dal 13 al 15 giugno, dalle 9.00 alle 17.30, si potranno ammirare arredi e reperti inediti della vita quotidiana, emersi dagli scavi degli anni ’60 e ’70 e mai prima mostrati in questo contesto. Un viaggio nel tempo che restituisce volti, gesti e oggetti di un passato straordinariamente vivido.

Museo Archeologico di Stabia

Infine, domenica 15 giugno, dalle 9.00 alle 14.00, il Museo Archeologico di Stabia aprirà le porte dei suoi depositi con visite speciali dedicate al percorso dallo scavo alla conservazione, svelando i depositi come veri e propri laboratori di ricerca e custodi della memoria.

Reperti inediti e cantieri aperti per riscoprire la Grande Pompei

Un’occasione unica per avvicinarsi a tesori nascosti, testimonianze concrete di una civiltà millenaria che continua a stupire e a raccontare, in una cornice culturale che si rinnova e si apre al pubblico con energia e passione. Con questi appuntamenti, la Grande Pompei conferma il suo ruolo di straordinario scrigno archeologico e culturale nel cuore dell’Europa.