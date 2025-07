Lite per partita di calcio: 15enne accoltellato nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Una lite nata dopo una partita di calcio tra ragazzini si è trasformata in tragedia a Giugliano in Campania. Un quindicenne è stato accoltellato al termine di un’accesa discussione ed è ora ricoverato in gravi condizioni.

GIUGLIANO (NAPOLI) – Una discussione degenerata, un coltello estratto per “difendere il fratello”, un ragazzino di 15 anni ferito e ora in prognosi riservata con il fegato perforato. È il dramma che si è consumato ieri (24 luglio) in una struttura sportiva di Giugliano in Campania. Un 18enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri.

Lite dopo una partita di calcio: 15enne accoltellato nel Napoletano

Secondo i primi accertamenti, dopo una partita di calcio tra ragazzini ospiti della struttura sarebbe scoppiata una lite dai toni sempre più accesi. Il 18enne, fratello di uno dei coetanei coinvolti nella discussione, avrebbe deciso di intervenire, tirando fuori un coltello a scatto custodito nel marsupio. Pochi istanti, una colluttazione, e la lama ha colpito il 15enne all’addome. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e operato per una perforazione al fegato. Le sue condizioni restano gravi. Il 18enne, fermato poco dopo dai carabinieri della compagnia locale, è ora in stato di arresto mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.