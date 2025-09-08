Rissa nel Napoletano, denunciate quattro persone

1 minuto per la lettura

Rissa nel Napoletano, denunciati tre diciottenni e la madre di uno di loro. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, lo scontro è nato da un piccolo diverbio in piazza Troise, a San Giorgio a Cremano, degenerando in uno scontro violento tra i presenti.

SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) – Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in una violenta rissa che ha portato alla denuncia di quattro persone. Coinvolti tre ragazzi appena maggiorenni e la madre di uno di loro. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri (7 settembre) in piazza Troise, a San Giorgio a Cremano, dove i giovani si sono affrontati con una violenza tale da riportare ferite da arma da taglio. La scena, terminata con il trasferimento dei feriti in ospedale, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertati dalla sala operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare, dove i tre diciottenni erano arrivati con lesioni compatibili con colpi inferti durante una colluttazione. Dalle prime ricostruzioni è emerso che alla rissa aveva preso parte anche la madre di uno dei giovani, una donna di 45 anni. Al termine degli accertamenti, per tutti e quattro è scattata la denuncia a piede libero per rissa. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.