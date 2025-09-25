X
Cinque rapine in sequenza nel Napoletano: arrestato 49enne

Cinque rapine in sequenza nel Napoletano: arrestato 49enne

Cinque rapine in poche ore tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase: un’escalation criminale nel Napoletano si è conclusa con l’arresto di un 49enne.

NAPOLI – Un’escalation di rapine che ha seminato paura tra i commercianti del Napoletano si è conclusa ieri (24 settembre) con l’arresto di un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile di almeno due dei cinque colpi messi a segno in poche ore. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri e dalla Polizia di Torre Annunziata, l’indagato avrebbe agito contro due negozianti tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. Le forze dell’ordine sospettano che possa essere l’autore anche degli altri tre episodi.

Cinque rapine in sequenza nel Napoletano: le indagini

Le indagini hanno preso il via dall’analisi minuziosa delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Gli investigatori hanno così rintracciato a Torre Annunziata lo scooter usato dal rapinatore, un motociclo con targa rubata a Torre del Greco. Un appostamento ha permesso di individuare il 49enne in possesso dello stesso casco e degli indumenti utilizzati durante le rapine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale, a Napoli.

