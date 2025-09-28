Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello

2 minuti per la lettura

Proiettile minaccia Don Patriciello durante la messa a Caivano. Meloni e Castiello: lo Stato non si fermerà contro la camorra.

NAPOLI – Un proiettile è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, durante la messa di oggi, 28 settembre 2025, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all’interno del Parco Verde a Caivano. La denuncia arriva da Pina Castiello, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, che spiega: “È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza, a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo dall’interno Parco Verde durante la messa officiata da don Maurizio Patriciello”.

IL GESTO CRIMINALE DURANTE LA COMUNIONE

Un esponente della criminalità locale – informa Pina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. “Pronto è stato l’intervento delle forze dell’ordine – continua Castiello – che stanno ora, con la consueta professionalità, svolgendo tutti gli accertamenti del caso”. “Ho avvertito dell’accaduto – conclude Castiello –il Prefetto di Napoli, Miche di Bari, e soprattutto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Non ci faremo spaventare, non arretreremo di un millimetro nell’affermazione della legalità e nella lotta senza quartiere alla camorra”.

