Napoli, tenta furto in una scuola, allontanato dalle urla delle suore

1 minuto per la lettura

A San Giorgio a Teduccio, quartiere alla periferia di Napoli, un uomo ha tentato un furto in una scuola, messo in fuga dalle suore che vivono nell’istituto. Denunciato.

Le urla delle suore, che vivono all’interno della scuola, hanno fatto scappare un 29enne nel quartiere di San Giorgio a Teduccio, alla periferia di Napoli, introdottosi nell’istituto per mettere a segno un furto.

TENTA FURTO IN UN ISTITUTO ABITATO DA SUORE

Preso di sorpresa dall’inaspettata presenza, il ladro, dopo un attimo di confusione, è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato mentre le suore chiamavano il 112. I carabinieri della Compagnia di Poggioreale lo hanno subito riconosciuto mentre analizzavano le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Rintracciato lo hanno denunciato per tentato furto e danneggiamento.

ALTRI DUE ARRESTI DELL’ARMA

I controlli eseguiti dai militari dell’arma nella zona hanno consentito di assicurare alla giustizia anche un altro ladro e due spacciatori: un 27enne, entrato in azione in un supermarket, dove sono stati rubati dagli scaffali prodotti per 250 euro.

Con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio arrestati e messi in carcere un 25enne e un 22enne presi al termine di una figa scattata dopo avere forzato un posto di blocco.

I controlli a tappeto dei carabinieri di Poggioreale hanno consentito di segnalare alla prefettura 4 giovani assuntori di sostanze stupefacenti e di comminare 27 sanzioni per violazioni del codice della strada, in particolare per guida senza casco e senza patente.