Acerra, gambizzati due ventenni

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Spari ad Acerra nel centro cittadino: due giovani di 23 e 25 anni gambizzati nel corso di un agguato. Indaga la Polizia di Stato e il commissariato di Acerra

ACERRA – Spari nella notte, tra venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, nel centro di Acerra, dove due giovani di 23 e 25 anni sono rimasti feriti alle gambe in quello che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un agguato compiuto da persone arrivate a bordo di moto.

GIOVANI GAMBIZZATI IN AGGUATO AD ACERRA

I due sono stati accompagnati alla clinica Villa dei Fiori, dove sono ricoverati e, stando alle prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato subito gli accertamenti dopo la segnalazione arrivata dalla struttura sanitaria.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e al commissariato di Acerra, che stanno cercando di chiarire dinamica, movente e identità degli autori dell’azione. Gli investigatori stanno inoltre verificando l’eventuale presenza di telecamere utili a ricostruire i movimenti dei responsabili