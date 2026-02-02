Napoli, fuga dai carabinieri con una minicar: denunciati tre minori

1 minuto per la lettura

Dopo aver visto i carabinieri, tre minori in giro con mazze di legno a Saviano (Napoli) si danno alla fuga in minicar; Denunciati

Fuggono dai Carabinieri con una minicar nelle strade di Saviano (Napoli) e lanciano una chiave per colpire la gazzella: denunciati 3 minorenni, hanno tra i 15 e i 16 anni. Dopo diverse chiamate al 112 per la segnalazione di un gruppo di ragazzini in giro con mazze di legno, i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Piazzolla di Nola sono intervenuti in via Fressuriello a Saviano.

Tre giovani in una minicar (da 2 posti) si sono dati subito alla fuga dopo aver visto arrivare i carabinieri. Durante la corsa, hanno lanciato dal finestrino una chiave per ruota di scorta, probabilmente per colpire la gazzella. L’inseguimento è durato poco e i 3 ragazzini sono stati fermati: due hanno 16 anni, il terzo ne ha 15. Nell’abitacolo della minicar I carabinieri hanno sequestrato una mazza di legno. Sono stati denunciati e affidati ai genitori.