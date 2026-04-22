Napoli, vandalizzata sede di Futuro Nazionale prima dell’inaugurazione

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Vandalizzata la nuova sede di Futuro Nazionale a Napoli alla vigilia dell’inaugurazione: a rivendicare il gesto, gli attivisti del Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings

Napoli – Vandalizzata a Napoli la targa della sede di Futuro Nazionale alla vigilia della sua inaugurazione, prevista oggi (22 aprile 2026) alla presenza di Roberto Vannacci. Gesto rivendicato dagli attivisti del Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings. “Il generale Vannacci a Napoli non è gradito. Lui e le sue idee omofobe e razziste possono andare a quel paese”, si legge in una nota. “Sono iniziate altre 4 giornate di Napoli: con il chiaro segnale di disgusto consegnato oggi ai fascisti di Futuro Nazionale, annunciamo il nostro programma: giovedì 23 aprile saremo alla Federico II per un dibattito verso le manifestazioni del 24 e del 25 aprile: venerdì chiariremo ai fascisti di remigrazione che non sono i benvenuti, mentre sabato ribadiremo nuovamente le radici sanamente antifasciste della nostra Napoli. Cari camerati dell’internazionale nera: girate al largo dalla nostra città”, si legge ancora nella nota degli attivisti.

Brutta sorpresa dunque a Napoli per il generale Roberto Vannacci nel giorno dell’inaugurazione della nuova sede del suo movimento, Futuro Nazionale, nel capoluogo campano. Ancor prima della cerimonia del taglio del nastro, è stata infatti vandalizzata la targhetta esterna con il logo e la scritta Futuro nazionale, imbrattati con della vernice rossa. Pochi centimetri più in basso, posizionato un adesivo con la scritta “Vannacci a Napoli? O cesso già o tenimme”, accompagnata dalla sigla “Napoli antifascista”.

LE DICHIARAZIONI DI VANNACCI

“Mi hanno riferito – commenta Vannacci all’arrivo al Centro direzionale – che hanno imbrattato la sede. Io avevo già letto qualche commento, va bene: fanno a gara con quelli di Firenze per chi è più maleducato, ma noi non ci faremo intimorire per questi signori, siamo qua e abbiamo tanta gente che è contenta”.

IL MESSAGGIO DI SASSO

«Solito gesto vigliacco dei soliti vigliacchi di sinistra che si dichiarano antifascisti. A poche ore dell’inaugurazione della sede regionale campana di Futuro Nazionale con Vannacci, la stessa è stata vandalizzata da alcuni delinquenti che hanno anche rivendicato il gesto. Ai signori di Napoli antifascista fanno paura le idee, fa paura la democrazia, fa paura chi vorrebbe più sicurezza e ordine». Così il deputato Rossano Sasso, coordinatore per il Sud di Futuro Nazionale con Vannacci.

“Ovviamente non ci lasceremo intimidire! Mando un abbraccio ideale a tutti i militanti napoletani e alle centinaia di nostri sostenitori campani che alle 18.30 accoglieranno Roberto Vannacci a Salerno», conclude Sasso.