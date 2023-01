Omicidio a Melito nel Napoletano, 57enne ucciso a in un ristorante

1 minuto per la lettura

Omicidio a Melito nel Napoletano dove un uomo di 57 anni, Gaetano Nappi, è stato ucciso mentre si trovava in un ristorante

MELITO (NAPOLI) – Un 57enne già noto alle forze dell’ordine, Gaetano Nappi, è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco nel Napoletano. I carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in un ristorante in via Lavinaio, nel comune di Melito dove si è svolta la sparatoria che ha portato alla morte dell’uomo.

Le indagini dei militari sono in corso per determinare matrice e presunti responsabili dell’omicidio avvenuto nel Napoletano a Melito all’ora di pranzo.

La vittima, come detto, è nota agli inquirenti ed è ritenuta legata al clan Amato-Pagano, detto degli scissionisti. Gaetano Nappi è stato colpito nel ristorante “Gaetano e Teresa” che si trova in via Lavinaio.