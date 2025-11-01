Incidente a Torre del Greco, suv travolge volante: Morto poliziotto e collega ferito

1 minuto per la lettura

Drammatico incidente a Torre del Greco: un poliziotto Aniello Scarpati è morto, un altro agente grave, dopo lo scontro con Suv.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Lutto nella Polizia di Stato per la morte in servizio dell’agente Aniello Scarpati, 47 anni, avvenuta durante il servizio in un tragico incidente stradale a Torre del Greco. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 della notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025, lasciando gravemente ferito un secondo agente. A rendere nota la notizia è stata la Questura di Napoli.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE IN CUI è MORTO IL POLIZIOTTO: SUV CONTROMANO E VOLANTE NEL DIRUPO

Inizialmente si era ipotizzato uno scontro avvenuto durante un inseguimento, ma la dinamica ricostruita dagli investigatori propende per una diversa causa: lo schianto si sarebbe verificato in viale Europa a causa presumibilmente della perdita di controllo dell’autista di un Suv Bmw X4 che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante. Il Suv avrebbe quindi urtato la macchina di servizio, facendola precipitare in un dirupo situato nei pressi della zona delle Ferrovie. Il poliziotto Aniello Scarpati, sarebbe sbalzato fuori dall’auto, sarebbe purtroppo morto sul colpo. L’altro poliziotto invece è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento. L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono considerate gravi.

CONDUCENTE DEL SUV IN FUGA: INDAGINI PER OMISSIONE DI SOCCORSO

La Bmw X4 coinvolta nell’incidente aveva a bordo sei persone. Quattro di queste, tra cui due minori, sono state medicate in ospedale. Il dettaglio più grave sembrerebbe però riguardare il conducente della BMW X4 che si sarebbe dato alla fuga. La Polizia ha avviato immediatamente le indagini e al momento sta procedendo per omissione di soccorso.