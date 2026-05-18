Violenza sessuale su minori, in arresto un 66enne a Napoli

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In arresto a Napoli un 66enne con l’accusa di violenza sessuale su minori: le vittime erano ragazze adolescenti sue allieve. L’attività investigativa ha permesso di coglierlo in flagranza di reato

NAPOLI – Un uomo di 66 anni è stato tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di ragazzine minorenni. L’operazione, condotta dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Giorgio a Cremano su delega della Procura di Napoli, è scattata nella serata dell’8 maggio scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini, le molestie avvenivano all’interno di una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, dove l’uomo svolgeva lezioni individuali di musica.

Le vittime sono minorenni, tra cui una ragazza di età inferiore ai quindici anni. Gli inquirenti hanno sottolineato che la scuola di danza è risultata totalmente estranea ai fatti. L’arresto è giunto al termine di una delicata attività investigativa che si è avvalsa di intercettazioni ambientali audio-video. La visione in diretta delle immagini ha permesso alla Polizia Giudiziaria di intervenire tempestivamente proprio mentre si stava consumando il reato. Il Gip ha successivamente convalidato l’arresto, emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.