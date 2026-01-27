Regione Campania, prima Giunta di Fico: vara salario minimo

2 minuti per la lettura

Nella prima Giunta del governatore della Regione Campania, Roberto Fico è arrivato il via libero per il salario minimo negli appalti e il dimensionamento scolastico.

NAPOLI – Si è insediata questo pomeriggio, 27 gennaio 2026, a Palazzo Santa Lucia la prima Giunta regionale della Campania guidata dal presidente Roberto Fico. Una seduta caratterizzata da un clima di «piena sinergia», come dichiarato dallo stesso governatore, e che ha prodotto provvedimenti cruciali su lavoro, sanità e bilancio.

LA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA DA L’OK AL SALARIO MINIMO A 9 EURO NEGLI APPALTI REGIONALI

La misura più attesa riguarda il disegno di legge sulla retribuzione oraria minima. La Regione Campania punta a contrastare la povertà lavorativa: in tutte le gare d’appalto della Regione, delle ASL e delle società controllate, verrà assegnato un punteggio premiale alle imprese che garantiscono un minimo di 9 euro lordi l’ora. Il punteggio sarà progressivo per chi offre di più e la soglia verrà aggiornata annualmente. Il testo passa ora al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva.

SANITÀ: NUOVO DIRETTORE PER IL “RUGGI” DI SALERNO

Svolta per l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La Giunta ha approvato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale. Potranno candidarsi i professionisti iscritti nell’elenco nazionale del Ministero della Salute; il bando scadrà a 30 giorni dalla pubblicazione sul Burc.

BILANCIO E SCUOLE: ACCELERAZIONE SUL RISANAMENTO

Sul fronte economico, è stata approvata una proposta per il recupero del disavanzo pregresso. L’obiettivo è liberare risorse da destinare agli investimenti proprio mentre i fondi del PNRR si avviano a esaurimento. In linea con la Corte dei Conti, è stato inoltre varato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2025. Infine, la Giunta ha definito il dimensionamento scolastico 2026/2027, evitando il rischio commissariamento. “La decisione è frutto del confronto con i sindaci”, fanno sapere da Palazzo Santa Lucia, assicurando la continuità del dialogo con i territori per proteggere l’offerta formativa locale. «Lavoriamo con responsabilità e condivisione nell’interesse dei cittadini campani», ha commentato il presidente Fico a chiusura dei lavori.