Napoli, intesa Regione-Comune: “Collaborazione istituzionale strada maestra”

La Regione Campania ha approvato una schema di intesa con il Comune di Napoli per interventi strategici da mettere in atto nella città, soddisfatti il governatore Fico e il sindaco Manfredi

NAPOLI – La Giunta della Regione Campania ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune di Napoli per realizzare un programma integrato di interventi strategici per la città di Napoli. Il programma riguarda ambiti come le politiche dell’abitare, il potenziamento del Sistema di Trasporto Pubblico; la tutela dell’ambiente; l’efficientamento energetico e il consolidamento statico di edifici pubblici; il miglioramento dei servizi digitali del territorio.

“La collaborazione istituzionale è la strada maestra per progettare e mettere in campo le misure necessarie per far crescere i nostri territori e rispondere alle esigenze dei cittadini. In questa chiave si inserisce il Protocollo di intesa con il Comune di Napoli che, come Regione Campania, abbiamo deciso di approvare per sviluppare un modello di governance e confronto tra i vari livelli istituzionali che agevoli la realizzazione di interventi strategici per il territorio. Napoli vive un momento di grande vivacità in diversi ambiti e come Regione intendiamo sostenere la città nell’affrontare le sfide attuali e future. Da sempre ho cercato di dare la massima attenzione ai comuni e supportarli nel loro quotidiano”, dichiara il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

MANFREDI: “INTESA TRA REGIONE E COMUNE PER RIDARE CENTRALITÀ A NAPOLI”

“Prima delle elezioni regionali, abbiamo analizzato e poi individuato pubblicamente una serie di priorità su cui potesse e dovesse essere avviata una collaborazione fattiva e concreta tra Comune e Regione nell’ottica di favorire lo sviluppo del territorio. C’erano e ci sono alcuni settori in cui la città ha bisogno di una programmazione finalizzata a ridare centralità a Napoli e alla sua area metropolitana in equilibrio con il resto della Campania. Politiche abitative, rete dei trasporti, stadio Maradona ed efficientamento energetico rappresentano le prime sfide da affrontare insieme alla Regione. Ho sempre creduto e praticato il modello della collaborazione istituzionale a tutti i livelli, ora ci sono le condizioni per assicurarla nell’interesse esclusivo dei cittadini napoletani e campani”, sottolinea il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.