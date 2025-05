3 minuti per la lettura

In caso di vittoria dello scudetto della squadra di calcio di Antonio Conte, Napoli e l’intera Campania potrebbero registrare un giro d’affari da capogiro: oltre 230 milioni di euro in un solo fine settimana. Le stime di Confesercenti Campania.

NAPOLI – Non solo calcio, ma un’opportunità economica senza precedenti. In caso di vittoria dello scudetto della squadra di calcio di Antonio Conte, Napoli e l’intera Campania potrebbero registrare un giro d’affari da capogiro: oltre 230 milioni di euro in un solo fine settimana. A rivelarlo è uno studio del centro analisi di Confesercenti Campania, che sottolinea come l’eventuale trionfo sportivo si trasformerebbe in un evento economico e turistico di portata nazionale.

Se il Napoli vince lo scudetto, scatta il giro d’affari da 230 milioni

Le previsioni parlano chiaro: oltre 500 mila visitatori sono attesi nell’ultimo fine settimana di maggio, di cui circa 320 mila nella sola Napoli. Gli altri si riverseranno nelle principali località turistiche della regione, spinte dall’onda lunga dell’entusiasmo calcistico. «Sono attesi oltre mezzo milione di turisti in Campania a fine maggio che, in caso di trionfo del Napoli in campionato, considerando i tifosi e i curiosi, diventerebbero quasi due milioni di persone», spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania.

Gadget, ristoranti e alberghi: ecco dove si spende

L’effetto-scudetto non si limita agli stadi: si riversa sulle strade, nei ristoranti, nei negozi e nelle strutture ricettive. Solo a Napoli si prevede una produzione di 1 milione di gadget, con un fatturato stimato di 15 milioni di euro. Le strutture alberghiere potrebbero generare 80 milioni, mentre bar e ristoranti porterebbero nelle casse dei commercianti circa 39 milioni.

Napoli città evento

«Qualora il Napoli vincesse lo scudetto, i festeggiamenti – precisa Vincenzo Schiavo- rappresenterebbero una grande ulteriore opportunità per rilanciare l’economia cittadina. Il Napoli per i napoletani è molto di più che una squadra di calcio. Napoli, anche in questo, è una città diversa dalle altre. C’è un’empatia totale e se dopo l’ultima partita di campionato ci fosse qualcosa da festeggiare, Napoli si trasformerebbe per settimane in un teatro a cielo aperto». La città si prepara dunque a vivere una nuova primavera economica, spinta da una passione sportiva che diventa leva di sviluppo e promozione territoriale.

Alberghi già pieni: effetto tutto esaurito

I dati confermano un sold out quasi totale nelle strutture ricettive di Napoli e provincia per l’ultimo weekend di maggio, con un afflusso turistico in gran parte italiano, desideroso di vivere l’atmosfera di festa che potrebbe accompagnare la conquista dello scudetto. L’esperienza del 2023 insegna che la ricaduta economica di un successo sportivo così rilevante può protrarsi per mesi, e questa volta le aspettative sono ancora più alte. Confesercenti Campania auspica che tutti – imprenditori, cittadini e turisti – sappiano cogliere questa straordinaria opportunità per rilanciare l’economia locale.

Vincenzo Schiavo conclude con un messaggio di fiducia: «Confesercenti Campania si augura che questa grandiosa opportunità venga colta in maniera sentita dagli imprenditori, dai cittadini, dai turisti che parteciperanno alla festa. Io sono certo che ancora una volta i napoletani, abituati a vivere con passione i grandi eventi, dimostreranno di essere veri numeri uno che, quando si impegnano, riescono a fare cose straordinarie».

Con la squadra lanciata verso il sogno scudetto, la città si prepara a vivere un momento storico. Ma più ancora della coppa, a brillare sarà il potenziale di una metropoli che sa trasformare l’orgoglio sportivo in sviluppo economico.