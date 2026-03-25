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Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore di Salerno. Il Plenum del CSM ha inoltre nominato il procuratore capo di Nocerina Inferiore e nuovi aggiunti a Napoli e Salerno.

SALERNO – Importante avvicendamento ai vertici della magistratura campana. Il plenum del CSM ha ufficializzato la nomina di Raffaele Cantone come nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. La nomina di Cantone, figura di spicco della magistratura italiana già alla guida dell’Anac e della Procura di Perugia, è passata con un ampio consenso, pur registrando alcune defezioni. Al momento del voto, si sono infatti astenuti il consigliere togato Andrea Mirenda e i componenti laici Daniela Bianchini, Isabella Bertolini e Claudia Eccher.

NUOVI ASSETTI A SALERNO, NAPOLI E NOCERA INFERIORE

Il plenum ha completato il quadro dei ruoli direttivi e semidirettivi per diverse sedi strategiche della regione. A Salerno oltre a Cantone, arriva Maurizio Cardea nel ruolo di nuovo Procuratore aggiunto. Mentre a Napoli per la Procura partenopea è stato nominato Giancarlo Novelli come nuovo Procuratore aggiunto. Cambio della guardia anche nel comune dell’agro nocerino-sarnese, dove Luigi Alberto Cannavale assumerà la guida della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

RAFFAELE CANTONE: IL PROFILO DEL NUOVO PROCURATORE SI SALERNO

Raffaele Cantone approda a Salerno portando con sé un bagaglio di esperienza maturato in contesti di altissimo rilievo, dalla lotta alla camorra negli anni casertani alla gestione della trasparenza amministrativa nazionale. Il suo compito sarà quello di coordinare una procura impegnata su fronti delicati, che spaziano dai reati contro la pubblica amministrazione alla criminalità organizzata nel Cilento e nell’area metropolitana salernitana.