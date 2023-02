Tragedia nel Salernitano, 38enne muore schiacciato da un cancello

1 minuto per la lettura

VALLO DELLA LUCANIA (SALERNO) – Ennesima morte bianca in Italia, ennesimo morto sul luogo di lavoro. Questa volta la tragedia è avvenuta nel Salernitano dove un 38enne ha perso la vita schiacciato dal cancello del supermercato in cui lavorava. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Vallo della Lucania.

Secondo quanto ricostruito da chi è intervenuto sul posto, l’uomo, dipendente del market, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell’incidente.

Probabile, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, che l’uomo stesse chiudendo il cancello scorrevole in ferro posto all’esterno della struttura. Mentre effettuava l’operazione, per cause al momento ignote, il cancello si è improvvisamente staccato dalle guide che lo tenevano in piedi e ha schiacciato l’uomo residente nel Salernitano.

I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, intervenuti sul luogo della tragedia, avranno il compito di esaminare tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare se esistano delle responsabilità in capo a qualcuno o se quanto accaduto sia solo un tragico incidente.