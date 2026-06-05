Campania, Pollica nel Cilento, 5 Vele 2026 di Legambiente e Touring Club

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Pollica guida la classifica nazionale delle 5 Vele 2026 di Legambiente e Touring Club. Sul podio anche San Giovanni a Piro e Castellabate. Ecco tutte le località campane premiate tra sostenibilità e turismo green

Pollica, in Cilento, è la regina dell’estate 2026 a livello nazionale conquistando le cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano raccolte nella guida “Il Mare più bello”, il riconoscimento assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Pollica (Salerno) guida la classifica nazionale delle località marine, sul podio regionale anche San Giovanni a Piro, quinta a livello nazionale e Castellabate, 15esima a livello nazionale.

A POLLICA LE CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE E TOURING CLUB

Per la guida di Legambiente con quattro Vele ci sono 8 località della costa campana: Montecorice, San Mauro, Centola-Palinuro, Pisciotta, Ascea, Capri, Sapri e Procida. Sono invece 13 le località con tre Vele: Atrani, Anacapri, Camerota, Cetara, Bacoli, Capaccio-Paestum, Agropoli, Massa Lubrense, Positano, Maiori, Amalfi, Ravello, Sorrento.

LE ALTRE LOCALITÀ PREMIATE

«Le esperienze delle località balneari campane – ha detto Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania – inserite nella Guida sono la dimostrazione che puntando su un turismo sostenibile capace di valorizzare il territorio e il capitale naturale è possibile affrontare al tempo stesso le tante problematiche ambientali come crisi climatica, inquinamento e overtourism».

LA GUIDA 5 VELE

«Con la presentazione della nostra guida, prosegue il nostro viaggio con tante iniziative, mobilitazioni, attività educative per i più piccoli per continuare ad accompagnare sindaci, piccoli e grandi imprenditori, associazioni e cittadini lungo percorsi virtuosi per ridurre la quantità di rifiuti, combattere abusivismo sulle coste, gestire al meglio le aree protette, promuovere l’enogastronomia di qualità e le buone pratiche di fruizione del litorale. Perché per contrastare la crisi climatica, servono politiche efficaci e un lavoro di squadra che veda uniti politica nazionale e territoriale, cittadini, mondo delle imprese e amministratori».



Quattro le menzioni assegnate per la prima volta da Legambiente con “Il mare più bello 2026” per festeggiare anche la giornata mondiale dell’ambiente. Tra queste una menzione a Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli (Napoli) per le azioni di lotta alle occupazioni abusive sul demanio marittimo, per le iniziative di recupero, risanamento e rigenerazione della fascia costiera del comune.