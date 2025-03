Pedagogia dell’Antimafia, il monito di Checchinato

4 minuti per la lettura

«Bisogna crescere nella responsabilità», le parole di monsignor Checchinato, arcivescovo di Cosenza, nell’ambito dei seminari all’Unical sulla Pedagogia dell’Antimafia

LA missione educativa dell’Università della Calabria prosegue a vele spiegate. Il primario obiettivo educativo si ripropone nel terzo degli incontri del ciclo seminariale di Pedagogia dell’Antimafia, di cui è coordinatore il professore Giancarlo Costabile, svoltosi il 17 marzo presso l’University Club. Il tema, che denomina l’appuntamento stesso, è «Chiesa in uscita e pedagogia degli ultimi».

IL MONITO DI MONSIGNOR CHECCHINATO

Il portavoce della giornata e perseguitore di questo ideale è Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita di Cosenza e Bisignano. La dicitura «Chiesa in uscita» lanciata da Papa Francesco esplicita «il pensiero genuino e originale della teologia cristiana secondo il quale la Chiesa debba uscire dall’auto-contemplazione e diventare testimone attiva di tutte quelle esperienze che promuovono tutte le persone e tutta la persona» come spiega Sua Eccellenza.

L’IMPEGNO VERSO GLI ULTIMI



Giovanni Checchinato, come si dichiara lui stesso, non è presente davanti ai giovani per consegnare nozioni di natura solo teorica, ma per veicolare dei messaggi che si concretizzano attraverso la sua esperienza (filo conduttore degli ospiti, «con biografie credibili» come precisa Giancarlo Costabile, dei vari appuntamenti).

Il suo impegno verso “gli ultimi” si è irradiato in diversi contesti nevralgici e in una varietà di situazioni, come rendiconta. Ecco perché la prima precisazione che ci tiene a fare è quella di vivere i luoghi del bisogno in concretezza e attraverso una conoscenza sul campo. «Dal punto di vista teologico» prosegue Checchinato «il messaggio evangelico si riconduce al regno di Dio, che altro non è se non un regno di pace, rispetto ed eguaglianza, laddove i diritti e i doveri sono uguali per tutti. Ecco perché c’è bisogno di una Chiesa in uscita, portatrice di un messaggio evangelico e, soprattutto, umano».

L’ATTIVISMO DI FRANCESCO ALTIMARI



Sulla stessa scia del Monsignore si pone l’attivismo di Francesco Altimari, decano del Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Unical, il quale chiarisce subito «è nostra la missione di ricordare nella pratica che Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali nel diritto, nei doveri e nella dignità: un messaggio potentissimo, di cui, però, non si percepisce la reale potenza».

Una mission perpetrabile solo attraverso la potenza educatrice di due istituzioni, cardini della società, come l’università e la Chiesa.

Il mondo globalizzato ha reso invisibili numerose esistenze, ha posto barriere e ha creato una non accettazione diffusa di ciò che è il diverso. Un pensiero che si è snaturato per creare una vera e propria mentalità. Il “superamento” della diversità e dell’accettazione sta «non nel dare visibilità ai cosiddetti invisibili, ma nel permettere a ogni individuo di coltivare la propria identità e sentirsi libero di essere ciò che desidera. Un vero cristiano ha il dovere di edificare una società e una realtà dove la libertà delle persone e l’innalzamento della propria identità siano libere e sarà proprio attraverso le peculiarità di ciascun individuo che essi si metteranno in gioco per la società» commenta l’arcivescovo. Anche la mafia è, appunto, questione di mentalità.

MAFIA E ANTIMAFIA SECONDO CHECCHINATO



«Non bisogna credere che il fenomeno mafioso si debba ricondurre all’atto dell’omicidio in sé, bensì è frutto di tutti quegli atteggiamenti che pongono il proprio bene davanti al bene comune e collettivo» è la risposta che Monsignor Checchinato dà alla domanda delle studentesse su cosa significhino mafia e antimafia. La cura è «crescere nella responsabilità e avere il coraggio di far uscire la propria voce fuori dal coro invece di assuefarsi in maniera acritica davanti a violenze e soprusi di qualsiasi natura» conclude. Il focus sulla cultura dell’antimafia si allaccia, inoltre, ad altre tematiche attuali quali l’accoglienza e l’inclusione che, se assenti, accentuano a maggior ragione i fenomeni di emarginazioni che sono sperimentabili nelle grandi metropoli e non solo.

“CHIESA IN USCITA”



Infine, riguardo l’operato del Papa Francesco, alla cui figura si rifà il nucleo tematico dell’incontro «Chiesa in uscita», secondo Giovanni Checchinato il grande merito sta nelle promozioni di momenti educativi di questa natura e, in particolar modo, «nella sua volontà di riportare alla luce le cose che, di fatto, dovrebbero starci e lasciare ai margini quelle cose che possono rimanervi». La traduzione di questa conclusione è quella di dar voce al reale messaggio del Vangelo che come già chiarito, promuove la dignità della persona e l’eguaglianza tra gli individui.