Il BTP valore fa il pieno: 17,2 miliardi, ma lo Spread si arrampica a quota 203

La seconda edizione del titolo del Tesoro, il Btp Valore, destinato agli investitori retail, è andata a gonfie vele ma lo spread sfonda i 200 punti

Il Btp Valore continua a raccogliere l’apprezzamento e i risparmi degli italiani, alla ricerca di rendimenti che compensino l’erosione del potere di acquisto provocato dall’inflazione. Anche la seconda edizione del titolo del Tesoro, destinato agli investitori retail, è andata a gonfie vele, raccogliendo 17,2 miliardi di euro, appena un miliardo in meno dell’esordio.

«Serietà, prudenza e responsabilità premiate dai risparmiatori. Le nostre scelte future, anche prossime, dovranno essere rispettose di questo risultato che oggi ci fa piacere e festeggiamo» ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il cui rinnovato impegno a difendere i risparmi che gli italiani gli affidano sottoscrivendo i titoli del debito pubblico cade in un momento molto delicato per l’Italia.

BENE IL BTP VALORE MA SI ALLARGA LO SPREAD

I rendimenti obbligazionari, complice uno scenario prolungato di tassi alti, stanno infatti aggiornando i propri massimi da oltre un decennio. Il Btp ha toccato il 5 per cento, il Bund è al 3 per cento e i Treasury americani puntano con decisione al 5 per cento.

Ma in questo contesto di tensione generalizzata che si riverbera sulle casse degli Stati, costretti a destinare una fetta sempre più consistente del bilancio pubblico al pagamento degli interessi, l’attenzione degli investitori torna ancora una volta a focalizzarsi sull’Italia e sul tallone d’Achille del suo imponente debito pubblico.

Lo dimostra il progressivo ampliarsi dello spread. Non solo nei confronti del Bund, che dopo una settimana di fibrillazioni si è assestato a quota 203 punti base, ma anche nei confronti della Grecia, che può permettersi un rendimento inferiore di circa 60 punti base rispetto all’Italia. A riprova del fatto che gli investitori chiedono un premio al rischio più alto per accollarsi il nostro debito, complici le sue dimensioni, pari al 140% del Pil, la lenta traiettoria di discesa e le incertezze che circondano la crescita.

Al rialzo dei rendimenti – quello del Btp si è attestato al 4,9% con lo spread a 203 punti base – hanno contribuito i dati sul mercato del lavoro americano, la cui solidità (a settembre creati 336mila posti di lavoro, il doppio di quelli previsti) continua a stupire, consolidando le aspettative di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed.

IL BTP VALORE

Questo contesto delicato non incrina, però, la fiducia degli italiani, che hanno ancora una volta fatto la fila per acquistare il Btp Valore, sottoscrivendo 641.881 contratti, con un taglio medio di 26.781 euro, che ne fanno la seconda emissione retail alle spalle del primo Btp Valore. Il Tesoro ha confermato i tassi (4,1 per cento per i primi tre anni, 4,5 per cento negli ultimi due, con un premio dello 0,5 per cento per chi porta il titolo a scadenza) che offrono un rendimento medio annuo fino al 4,36%, pagato con cedola trimestrale.

«Lo strumento piace ai risparmiatori perché è remunerativo, semplice e trasparente, mentre le modalità di emissione lo rendono facilmente accessibile, e tutto questo aiuta molto la diffusione», ha commentato il direttore generale di Mts, Ciro Pietroluongo.

Nel complesso, nell’arco del 2023, a fronte di 25 miliardi di Btp Italia in scadenza, sono stati raccolti 45 miliardi di euro dal retail, più del doppio dei 21 miliardi del 2022, il tutto in coerenza con l’obiettivo del ministero del Tesoro di allargare la platea nazionale di possessori di Btp.